الأربعاء 13 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
نهيان بن زايد: دعم الرياضيين أحد أولوياتنا انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة

13 مايو 2026 13:51

أبوظبي (الاتحاد)

 

النجاحات التي حقَّقها العدّاؤون هي ثمرة بيئة رياضية داعمة ومحفِّزة أبوظبي (الاتحاد)كرَّم سموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، 17 عدّاءً من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، تقديراً لأدائهم المتميز في ماراثونَي بوسطن ولندن، اللذين أُقيما خلال شهر أبريل 2026، وهما من أبرز سباقات الماراثون العالمية وأعرقها.

 

وأشاد سموّه بعزيمة المشاركين، مؤكِّداً أنَّ حضور دولة الإمارات في هذه المحافل الدولية، يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الرياضة المجتمعية في الدولة، ويجسِّد روح التحدي والطموح لدى أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة. وأكَّد سموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان أنَّ دعم الرياضيين وتمكينهم هما إحدى أولويات مجلس أبوظبي الرياضي، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة وترسيخ ثقافة الرياضة والنشاط البدني في المجتمع، وأنَّ الإنجازات التي يحقِّقها الرياضيون في المشاركات الدولية، تشكِّل مصدر فخر وإلهام للأجيال المقبلة. وأشار سموّه إلى أنَّ النجاحات التي حقَّقها العدّاؤون هي ثمرة بيئة رياضية داعمة ومحفِّزة، أسهمت في تطوير قدراتهم وتمكينهم من خوض تجارب تنافسية عالمية واكتساب خبرات نوعية في رياضة الجري. وأعرب العدّاؤون عن بالغ شكرهم وامتنانهم لسموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان على التكريم والدعم المتواصل، مؤكِّدين أنَّ المشاركة في ماراثونَي بوسطن ولندن، شكَّلت تجربة مميزة أسهمت في تطوير مستوياتهم الرياضية وتعزيز خبراتهم الدولية. وثمَّن العدّاؤون دور فريق أبوظبي للجري، وأشاروا إلى أنَّ السباقات المجتمعية التي ينظِّمها مجلس أبوظبي الرياضي في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، ومنها منطقتا العين والظفرة، وفَّرت بيئة رياضية مشجِّعة ومحفِّزة إلى الاستمرارية والتميُّز وتحقيق الإنجازات. يُذكَر أنَّ ماراثون بوسطن أُقيم في 20 أبريل 2026، وشهد مشاركة أكثر من 30,000 عدّاء من الرياضيين والهواة في العالم، ويُعَدُّ أقدم ماراثون سنوي في العالم وأحد أبرز سباقات الجري الدولية. وأُقيم ماراثون لندن في 26 أبريل 2026 بمشاركة أكثر من 50,000 عدّاء، وسط حضور جماهيري واسع، ليواصل مكانته كأحد أكبر سباقات الماراثون العالمية وأشهرها وأكثرها تنافسية.

