الأربعاء 13 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
رقم أوروبي تاريخي لـ«كانسيلو» بعد الفوز بـ«الليجا»

13 مايو 2026 14:10

معتز الشامي (أبوظبي)

شكل فوز برشلونة بلقب الدوري الإسباني للمرة التاسعة والعشرين في تاريخه، إنجازاَ غير مسبوق في مسيرة مدافع الفريق جواو كانسيلو الحافلة بالإنجازات، حيث أصبح أول لاعب في التاريخ يفوز ب4 ألقاب من الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.
وفشل المدافع البرتغالي في الفوز بلقب الدوري الإسباني خلال فترته السابقة مع برشلونة، لكنه عاد ليحقق هذا الإنجاز بعد التعاقد معه على سبيل الإعارة من الهلال ليصنع التاريخ.
وكان كانسيلو لاعبا أساسيا منذ انضمامه في يناير الماضي، ولعب المباراة كاملة ضد ريال مدريد التي حسم بها برشلونة اللقب، وشارك اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً، في 13 مباراة بالدوري تحت قيادة فليك، واستحق بجدارة الحصول على مجسم الكأس التذكاري الخاص بالفائزين.
وحقق كانسيلو الآن لقب إربع دوريات في إسبانيا وفرنسا وإنجلترا وإيطاليا، ولم يتبقَ له سوى لقب الدوري الفرنسي ليكمل بذلك قائمة الدوريات الخمسة الكبرى.
وكان أول لقب للاعب في الدوري الإيطالي عندما توج مع يوفنتوس بطلا للدوري الإيطالي عام 2019، وانتقل إلى مانشستر سيتي في ذلك الصيف، وفاز كانسيلو بثلاثة ألقاب إجمالاً مع فريق بيب جوارديولا، كما فاز بلقب الدوري الألماني (البوندسليجا) مع بايرن ميونيخ عام 2023.
ولا يزال برشلونة بقيادة فليك يواجه تحديات عديدة هذا الموسم، رغم حسمه لقب الدوري الإسباني، ويعد التحدي الأبرز هو الوصول إلى حاجز 100 نقطة، وهو إنجاز لم يتحقق سوى مرتين في تاريخ الدوري الإسباني، على يد ريال مدريد بقيادة جوزيه مورينيو (موسم 2011/2012) وبرشلونة بقيادة تيتو فيلانوفا (موسم 2012/2013). ولتحقيق ذلك، يجب الفوز في المباريات الثلاث الأخيرة ضد ألافيس وريال بيتيس وفالنسيا.

