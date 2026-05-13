هل سيشارك مبابي غداً أمام أوفييدو؟.. أربيلوا يجيب

13 مايو 2026 15:15

 

مدريد (أ ف ب)
دعا مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا، اليوم الأربعاء، المهاجم الفرنسي كيليان مبابي الذي يتعرض لانتقادات من الصحافة الإسبانية ومن عدد كبير من جماهير النادي الملكي، إلى إظهار «التزامه» على أرض الملعب خلال المباريات الثلاث الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم.
وقال أربيلوا في مؤتمر صحفي: «هل سيشارك مبابي غداً أمام أوفييدو؟ سنرى إن كان سيُنهي الحصة التدريبية اليوم، فقد فعل ذلك أمس. إذا كان جاهزاً، فمن المؤكد أنه سيحصل على دقائق إضافية لمواصلة إثبات التزامه تجاه النادي، والمشاركة في المباريات الثلاث المتبقية، رغم حصوله على أربع بطاقات صفراء، إذ إنّ الخامسة تعني الإيقاف»، وأضاف المدرب الإسباني: «كمدريدي قبل أن أكون مدرباً، أودّ أن أراه يواصل القيام بما يجيده: تسجيل الأهداف».
وغاب مبابي عن مباراة الكلاسيكو الأخيرة أمام برشلونة، بعد عدم تعافيه الكامل من إصابة في العضلة الخلفية، وهي المباراة التي تُوّج فيها برشلونة رسمياً بلقب الدوري الإسباني، فيما خرج ريال مدريد من الموسم من دون أي لقب.
وأثار غيابه عن تلك المواجهة موجة من الجدل في إسبانيا حول سلوكه، وسط اتهامات له بالأنانية، خصوصاً بعد سفره إلى سردينيا في عُطلة نهاية الأسبوع التي سبقت مباراة لفريقه أمام إسبانيول.
كما وُجهت له انتقادات أخرى بسبب مغادرته مركز التدريبات مبتسماً، عقب مشاجرة بين زميليه الفرنسي أوريليان تشواميني والأوروجوياني فيديريكو فالفيردي.
وردّ أربيلوا على مفهوم «الالتزام» قائلاً إن مبابي «يقدم دائماً 100% من جهده»، وإلا لما كان موجوداً في موقعه الحالي، وعند سؤاله عمّا إذا كان ريال مدريد قد «وصل إلى الحضيض»، في أعقاب تصريحات مثيرة لرئيس النادي فلورنتينو بيريز حول حملة تستهدف النادي، قال أربيلوا: «وصل إلى الحضيض؟ هذا يتركني عاجزاً عن الكلام. وماذا عن بقية الأندية إذن؟ لا يمكن لأي فريق أن يفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني كل عام».

