الأربعاء 13 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«دبي لكرة السلة» يواجه بودوتشنوست في نصف نهائي الدوري الأدرياتيكي

«دبي لكرة السلة» يواجه بودوتشنوست في نصف نهائي الدوري الأدرياتيكي
13 مايو 2026 17:30


بودجوريتسا (وام)
يلتقي فريق دبي لكرة السلة مع فريق بودوتشنوست فولي من الجبل الأسود في الدور نصف النهائي من دوري رابطة كرة السلة الأدرياتيكي، بعد تأهل الفريق المونتينيجري، إثر فوزه على كلوج نابوكا الروماني في المباراة الثالثة من سلسلة الدور ربع النهائي.
وكان فريق دبي لكرة السلة قد حجز مقعده في الدور نصف النهائي بعد تحقيقه الفوز الثاني على فريق سبارتاك أوفيس شوز الصربي، ليحسم السلسلة بنتيجة 2- 0.
ويُعد فريق بودوتشنوست فولي أحد أبرز أندية كرة السلة في مونتينيجرو، ويتخذ من العاصمة بودجوريتسا مقراً له، ويمتلك سجلاً حافلاً بالمشاركات والإنجازات على المستويين المحلي والإقليمي.
وتُقام منافسات الدور نصف النهائي بنظام «أفضل 3» المعتمد من الدور ربع النهائي، فيما يحظى فريق دبي لكرة السلة بأفضلية خوض المباراة الفاصلة على أرضه، في حال اللجوء إليها، بعد تصدّره ترتيب الدور التمهيدي برصيد 21 فوزاً مقابل 3 خسائر.
وأعلنت رابطة الدوري الأدرياتيكي أن مواعيد مباريات الدور نصف النهائي سيتم تحديدها عقب اكتمال منافسات الدور ربع النهائي.

أخبار ذات صلة
لطيفة بنت محمد: الثقافة لغة عالمية قادرة على تعزيز الحوار
«شرطة دبي» تُحذر من الوقوع ضحية لإعلانات حملات الحج الوهمية
كرة السلة
دبي
مجلس دبي الرياضي
الدوري الأوروبي لكرة السلة
آخر الأخبار
برعاية سيف بن زايد.. المعرض الدولي «آيسنار 2026» ينطلق في أبوظبي الأسبوع المقبل
علوم الدار
برعاية سيف بن زايد.. المعرض الدولي «آيسنار 2026» ينطلق في أبوظبي الأسبوع المقبل
اليوم 20:05
رئيس الدولة يستقبل ولي عهد عجمان
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل ولي عهد عجمان
اليوم 19:54
نادال يترشح لرئاسة ريال مدريد!
الرياضة
نادال يترشح لرئاسة ريال مدريد!
اليوم 19:51
مالاجو يتقدم سباق المرشحين لرئاسة الاتحاد الإيطالي
الرياضة
مالاجو يتقدم سباق المرشحين لرئاسة الاتحاد الإيطالي
اليوم 19:47
مبابي في ورطة سياسية بعد انتقادات بارديلا وحزب التجمع
الرياضة
مبابي في ورطة سياسية بعد انتقادات بارديلا وحزب التجمع
اليوم 19:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©