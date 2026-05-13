الإمارات تفتتح رصيدها بذهبية وبرونزية في التايكواندو بـ« الألعاب الخليجية»



الدوحة (الاتحاد)



افتتحت بعثة الإمارات مشاركتها في منافسات دورة الألعاب الخليجية الرابعة «الدوحة 2026» بتحقيق ميداليتين في رياضة التايكواندو، بواقع ذهبية وبرونزية، خلال منافسات اليوم الأول من الدورة التي تقام خلال الفترة من 11 إلى 22 مايو الجاري، في انطلاقة تعكس جاهزية وطموح رياضيي الإمارات في المحفل الخليجي.

ونجحت لاعبة منتخبنا الوطني آمنة اللوغاني في إحراز الميدالية الذهبية والمركز الأول ضمن منافسات وزن تحت 67 كجم، بعد أداء قوي ومستوى فني مميز مكّنها من اعتلاء منصة التتويج ورفع علم الإمارات عالياً أمام الجميع.

وعبّرت اللوغاني عن سعادتها بهذا الإنجاز، مؤكدة أن المنافسات شهدت مستوى قوياً بين اللاعبات، وقالت: «سعيدة جداً بتحقيق الميدالية الذهبية ورفع علم الإمارات في الدوحة. المنافسة كانت قوية، بذلنا جهوداً كبيرة في الفترة الماضية لتترجم بهذا الإنجاز المشرف».

وأضافت: «أشكر الجهاز الفني والإداري والطبي، كما أشكر اللجنة الأولمبية وكل القائمين على دعمنا، وأهدي هذا الإنجاز لقيادتنا الرشيدة، وإن شاء الله القادم أفضل ونحقق المزيد من الإنجازات باسم الإمارات».

كما أضافت لاعبة منتخبنا الوطني شوق الحمادي الميدالية الثانية للإمارات بعد تتويجها بالميدالية البرونزية في منافسات وزن تحت 49 كجم، مؤكدة حضور التايكواندو الإماراتي بقوة منذ اليوم الأول للدورة.

وقالت الحمادي عقب التتويج: «الحمدلله على تحقيق الميدالية البرونزية، كانت المنافسات قوية جداً وكل اللاعبات قدّمن مستوى عالياً. سعيدة بأنني استطعت تحقيق إنجاز باسم الإمارات، وإن شاء الله تكون هذه بداية للأفضل في المحافل المقبلة». وأضافت: «أشكر اللجنة الأولمبية على دعمها المستمر للرياضيين، كما أشكر المدربين والجهاز الإداري والطبي، وأهدي هذا الإنجاز لدولتنا الحبيبة وقيادتنا الغالية».



164 رياضياً

تشارك الإمارات في دورة الألعاب الخليجية الرابعة بوفد يضم 164 رياضياً ورياضية، بواقع 115 لاعباً و49 لاعبة، يخوضون المنافسات في 17 رياضة فردية وجماعية وذلك خلال الفترة من 11 إلى 22 مايو الجاري، وسط تطلعات بمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية ورفع رصيد الإنجازات الإماراتية في الدورة.