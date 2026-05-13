16 لاعباً ولاعبة يمثلون «ألعاب القوى في الخليجية»

13 مايو 2026 18:45


الدوحة (وام)
أعلن اتحاد ألعاب القوى اختيار 16 لاعباً ولاعبة في قائمة منتخبنا الوطني لمنافسات دورة الألعاب الخليجية، التي تحتضنها العاصمة القطرية الدوحة حالياً، مشيراً إلى مشاركة المنتخب في المنافسات التي ستنطلق غداً في رمي القرص، و5 آلاف متر مشياً، و3 آلاف متر موانع، و100 متر لفئتي الرجال والسيدات.
وتتألف القائمة من نصيب سالمين وفاطمة علي البلوشي، وعبدالله موشود «100، و200 متر»، ومهرة عبدالرحيم، ومعاذ فوزي «400 متر حواجز»، وعلياء المهيري «3 آلاف متر موانع»، وشهد راشد، واليازية طارق«الزانة والرمح»، ومحمد عمر وسلمى المري «الرمي وإطاحة المطرقة»، وفاطمة يوسف عبدالله، «القرص والجلة».
وأشار الاتحاد إلى أن القائمة تضم أيضاً سعود جمعة، ورقية محمد عبيد، «800 و1500 متر»، وعبيد محمد«5 و10 آلاف متر»، وناصر الكثيري، «المطرقة والرمح» وأيوب سرواش 5 آلاف متر مشياً.
كما كشف الاتحاد عن مغادرة البعثة إلى الدوحة مساء أمس، برئاسة محمد عبدالناصر الخياط، وضمت معه ثامر سعيد الشمسي، مديراً، وعلي حسن البدواوي إدارياً، وأحلام يوسف مبارك إدارية، وبلال جمعة السالفة مدربا للسرعات والحواجز، وحسن محمد عبدالجواد، مدربا للرمي، ومحمد حسن النويري، مدرباً للمسافات، ووليد عبداللطيف حسين مدرباً للوثب.

