دبي تحتضن احتفالية باريس سان جيرمان بقميصه الجديد

13 مايو 2026 19:30


دبي (وام)
احتفى نادي باريس سان جيرمان، المتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، أمس في دبي بالإعلان عن قميصه الرسمي الجديد للموسم الرياضي 2026-2027، ضمن فعالية خاصة أقيمت بالتعاون مع شركة «بيوند للتطوير العقاري»، وبحضور النجم الإيطالي ماركو فيراتي أحد أبرز لاعبي خط الوسط في تاريخ النادي الفرنسي.
وشهد الحدث حضور نخبة من الإعلاميين وصناع المحتوى والشخصيات المؤثرة في مجالي الرياضة والثقافة، في خطوة عكست مكانة دبي كوجهة عالمية لاستضافة الفعاليات الرياضية والترويجية الكبرى.
وكان القميص الجديد قد ظهر للمرة الأولى يوم الأحد الماضي خلال مواجهة باريس سان جيرمان أمام بريست في الدوري الفرنسي، إيذاناً بانطلاق مرحلة جديدة للنادي الذي يواصل ترسيخ حضوره بين أبرز العلامات الرياضية العالمية على المستويين الرياضي والتسويقي.
ويستعد باريس سان جيرمان، حامل اللقب، لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 30 مايو الحالي، بعدما نجح في بلوغ المباراة النهائية للموسم الحالي، في مواصلة لمسيرته القوية قارياً خلال السنوات الأخيرة.
وتأتي الفعالية في إطار الشراكة التي أعلن عنها النادي الفرنسي في وقت سابق من العام الحالي مع «بيوند للتطوير العقاري»، والتي تحمل شعار «مدينتان.. روح واحدة»، في إشارة إلى التقارب بين دبي وباريس باعتبارهما من أبرز المدن العالمية المؤثرة في مجالات الرياضة والتصميم ونمط الحياة العصري.
وأكد ماركو فيراتي، الذي دافع عن ألوان باريس سان جيرمان على مدار 11 موسماً بين عامي 2012 و2023، وأسهم في وصول الفريق إلى أول نهائي له في دوري أبطال أوروبا عام 2020، أن النادي سيظل جزءاً مهماً من مسيرته الشخصية والاحترافية، معرباً عن فخره بحضور هذه المناسبة في دبي، مشيراً إلى أن الشراكة الجديدة تعكس القيم التي ارتبط بها النادي، وفي مقدمتها الطموح والهوية وروح الجماعة والعلاقة القوية مع جماهيره.

