مالاجو يتقدم سباق المرشحين لرئاسة الاتحاد الإيطالي

تقدم الرئيس السابق لأولمبياد ميلانو-كورتينا الشتوي جوفاني مالاجو رسمياً، بترشحه لرئاسة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم خلفاً لجابرييلي جرافينا.

كما تقدم جانكارلو أبيتي رسمياً أيضاً لمنافسته على المنصب الذي بات شاغراً، بعد استقالة غرافينا في أوائل أبريل، نتيجة فشل المنتخب الإيطالي في التأهل إلى كأس العالم لمرة ثالثة توالياً بسقوطه في الملحق الأوروبي.

وأدى سقوط إيطاليا في نهائي الملحق أمام البوسنة والهرسك بركلات الترجيح، إلى استقالة المدرب جينارو جاتوزو ومدير عام المنتخب جانلويجي بوفون.

وتقام الانتخابات في 22 يونيو المقبل.

وكان مالاجو رئيساً للجنة المنظمة لأولمبياد ميلانو-كورتينا، كما ترأس اللجنة الأولمبية الإيطالية بين عامي 2013 و2025.

وانحصرت المنافسة على المنصب بينه وبين أبيتي الذي سبق له أن شغل هذا المنصب.

ويُعتبر مالاجو (67 عاماً) المرشح الأوفر حظاً لخلافة جرافينا، إذ يحظى بدعم دوري الدرجة الأولى (سيري أ) ورابطتي اللاعبين والمدربين، الذين يمثلون مجتمعين 48 بالمئة من الأصوات.

وأعلنت الدرجة الثانية (سيري ب) التي تمثل ستة بالمئة من الأصوات، الثلاثاء أيضاً دعمها لمالاجو، غير أن هذا القرار يبقى مشروطاً بمراجعة برنامجي المرشحين للاتحاد.

وسيكون على من يخلف جرافينا ليس فقط تعيين مدرب جديد للمنتخب الوطني، بل أيضاً تلبية مطلب قديم بإصلاحات داخل الاتحاد، إضافة إلى تولي زمام ملف استضافة إيطاليا لكأس أوروبا 2032 التي ستُقام بالاشتراك مع تركيا.

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) السلوفيني ألكسندر تشيفيرين الشهر الماضي لصحيفة "جازيتا ديلو سبورت"، إن إيطاليا قد تخسر استضافة البطولة القارية بسبب حالة ملاعب كرة القدم في البلاد، واصفاً إياها بأنها "من بين الأسوأ في أوروبا".