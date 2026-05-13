الأربعاء 13 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
نادال يترشح لرئاسة ريال مدريد!

13 مايو 2026 19:51

مدريد (د ب أ)
نفى أسطورة التنس، الإسباني رافائيل نادال الأنباء التي أشارت إلى إمكانية ترشحه لرئاسة نادي ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.
كان فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد قد أكد في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، أنه لن يستقيل من منصبه، لكنه شدد في الوقت نفسه على دعوته لإجراء انتخابات جديدة، لكي يمنح الفرصة لمن يريد منافسته في أن يترشح ضده.
وقال نادال عبر حسابه على منصة "إكس": "لقد قرأت تقريراً ربطني بإمكانية الترشح لرئاسة ريال مدريد، أود أن أؤكد أن هذه التقارير ليست صحيحة".
ويُعرف نادال بانتمائه إلى ريال مدريد، كما سبق له حضور عدة مباريات وفعاليات تخص النادي وفريق الكرة.

 

