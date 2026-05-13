«زعفرانة» تُحيي حفل «صباحية الإيذاع» في «ختامي الوثبة»

14 مايو 2026 01:24

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت فعاليات اليوم الثالث للمهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2026»، منافسات قوية من شعارات هجن الجماعة من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وسط رغبة وإصرار على حصد الناموس في المحفل التراثي الأكبر في المنطقة. ويقام المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن «ختامي الوثبة 2026» في نسخته الـ 47 بعاصمة ميادين الهجن بالوثبة في أبوظبي، وينظّمه اتحاد سباقات الهجن، بمشاركة آلاف المطايا، في ختام موسم الهجن لعام 2026. 
وانطلقت، أمس، منافسات سنّ الإيذاع لهجن أبناء القبائل، عبر 12 شوطاً، واقتصرت المنافسات على الفترة الصباحية فقط، لمسافة 6 كيلومترات، وسجّلت «زعفرانة» لسعيد الدحبة بن قنازل العامري أول انتصاراتها في سن الإيذاع، بعد أن حصدت ناموس ولقب الشوط الأول بزمن 9:05:36 دقيقة.
وحلّقت «موده» لسعيد سالم حمد العويسي بلقب الشوط الثاني للأبكار المحليات، مسجّلة توقيتاً زمنياً قدره 9:00:70 دقيقة، بينما تُوِّج «ربدان» لسعيد مطر العامري بالشوط الثالث بتوقيت 9:02:58 دقيقة، فيما حصل «متعب» لسهيل حمود الوهيبي على المركز الأول في الشوط الرابع بـ 9 دقائق. وتألقت «الحذره» لمعالي حميد سعيد عامر النيادي بعد أن حصدت لقب الشوط الخامس للإيذاع الأبكار، وأنهت الشوط في توقيت قدره 9:05:04 دقيقة، أما «مجمله» لمبارك عبدالله الجحيش فوضعت اسمها ضمن قائمة الفائزين في منافسات الإيذاع، بعد فوزها بالشوط السادس بتوقيت 9:04:00 دقيقة. وأسفرت بقية الأشواط عن فوز «شاهين» لخالد المر سعيد الكتبي، و«القرم» لعاطف عطية القرشي، «الكايده» لخالد سعيد محمد الكتبي، «فبركه» لمحمد سعيد سالم الدرعي.

