الخميس 14 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الإمارات للدراجات» على منصة التتويج في المرحلة الأولى لطواف المجر

«الإمارات للدراجات» على منصة التتويج في المرحلة الأولى لطواف المجر
13 مايو 2026 22:37

بودابست(وام)
حل الكولومبي سيباستيان مولانو، دراج فريق الإمارات-إكس آر جي، ثانياً في المرحلة الأولى من طواف المجر الذي انطلق اليوم، فيما تصدر البلجيكي تيم ميرلير من فريق سودال كويك ستيب السباق، وجاء فيل باوهاوس من فريق البحرين فيكتوريوس ثالثاً في المرحلة التي امتدت لمسافة 143 كم.
وانطلق السباق أمام قلعة جيولا التاريخية، بمشاركة 112 دراجاً يمثلون 19 فريقاً.
ويشارك فريق الإمارات في السباق، بقيادة الفرنسي بينوا كوسنيفروي، والدراج الإماراتي الصاعد محمد المطيوعي، وكل من الدراجين فيجارد ستيك لاينجن، وسيباستيان مولانو، وروي أوليفيرا، وأدريا بيريكاس.
ويمتد السباق إجمالاً لمسافة تتجاوز 836 كيلومتراً عبر خمس مراحل متنوعة، تزداد صعوبتها تدريجياً مع الانتقال نحو شرق المجر، حيث تتضمن عدة مراحل بتضاريس متموجة ونهايات فنية تمنح الفرصة للهجمات والانفصالات.
وتشكّل المرحلة الرابعة من موهاكس إلى بيتش المحطة الأبرز في الصراع على الترتيب العام، فيما قد تمنح المرحلة الختامية ذات المسار المتعرج والمتنوع فرصة لإحداث تغييرات متأخرة في التصنيف قبل الوصول إلى مدينة فيزبرم.

أخبار ذات صلة
نارفايز يفوز بالمرحلة الرابعة لسباق إيطاليا للدراجات
بينوا يهدي «الإمارات للدراجات» لقب سباق «جراند بري دو»
فريق الإمارات للدراجات
خوان سيباستيان مولانو
آخر الأخبار
هزاع بن زايد يزور محمد زيتون المهيري في منزله بمنطقة العين
علوم الدار
هزاع بن زايد يزور محمد زيتون المهيري في منزله بمنطقة العين
14 مايو 2026
الإمارات تنفي ما يتم تداوله بشأن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي أو استقبال وفد عسكري إسرائيلي
علوم الدار
الإمارات تنفي ما يتم تداوله بشأن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي أو استقبال وفد عسكري إسرائيلي
14 مايو 2026
أفراد من الجيش الباكستاني (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اشتباكات دامية في باكستان تخلف عدداً من القتلى
14 مايو 2026
«التخطيط العمراني» يستعرض في «أديس 2026» حلولاً ذكية للمشهد الحضري بأبوظبي
علوم الدار
«التخطيط العمراني» يستعرض في «أديس 2026» حلولاً ذكية للمشهد الحضري بأبوظبي
اليوم 23:41
«أبيض الناشئين» يودع كأس آسيا بالخسارة أمام فيتنام
الرياضة
«أبيض الناشئين» يودع كأس آسيا بالخسارة أمام فيتنام
اليوم 23:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©