الخميس 14 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
قبل نهائي الكونفيدرالية.. «القيد الــ17» يهدد الزمالك بالاستبعاد الأفريقي

13 مايو 2026 22:46

القاهرة (د ب أ)
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منع نادي الزمالك المصري من قيد أي صفقات جديدة، لمدة 3 فترات انتقالات مقبلة.
وذكر "فيفا" عبر بوابته الرسمية اليوم الأربعاء أنه تقرر إيقاف قيد الزمالك المصري لـ3 فترات جديدة ليكون الإيقاف رقم 17.
ويحتاج الزمالك الي أكثر من 6 ملايين دولار لسداد مستحقات اللاعبين والأندية قبل 31 مايو الجاري، ليتم رفع إيقاف القيد ليحصل علي الرخصة المشاركة في بطولات الموسم المقبل للكاف.
ويتعلق الإيقاف الجديد بقضية مستحقات المهاجم البنيني سامسون أكينيولا لاعب الفريق السابق، والذي كان قد رحل قبل موسمين لينضم إلى كاظمة الكويتي.
وتأتي القضايا المتراكمة على كاهل الزمالك في وقت يقترب فيه الفريق من تحقيق لقبين، أحدهما محلي والآخر قاري، حيث يحتاج الزمالك لنقطة واحدة من مباراته الأخيرة في الدوري المصري ضد سيراميكا كليوباترا، لكي يتوج بطلاً للمسابقة.
وعلى الصعيد الأفريقي، سيواجه الزمالك نظيره الجزائري اتحاد العاصمة، مساء السبت في إياب النهائي الأفريقي، بعدما خسر الفريق المصري ذهابا صفر / 1 ليحتاج للفوز في القاهرة بفارق أكثر من هدف.

