الخميس 14 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الاتحاد الخليجي يطلق الهوية الرسمية لنسخة «جدة 27»

الاتحاد الخليجي يطلق الهوية الرسمية لنسخة «جدة 27»
13 مايو 2026 22:56

الرياض (د ب أ)
أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم بالتعاون مع نظيره السعودي واللجنة المنظمة لكأس أمم آسيا 2027، المقرر إقامتها بالسعودية، إطلاق الهوية الرسمية لبطولة كأس الخليج العربي (خليجي 27)، ضمن التحضيرات الجارية لاستضافة مدينة جدة للبطولة خلال الفترة من 23 سبتمبر حتى 6 أكتوبر 2026.
وتشهد البطولة إقامة منافسات كأس الخليج للمرة الأولى في مدينة جدة، في خطوة تمثل امتداداً جديداً لمسيرة البطولة التاريخية.
وتحمل الهوية الجديدة طابعاً مستوحى من روح الخليج وتفاصيل مدينة جدة، حيث جاء تصميم الشعار مستلهماً من (الرواشين) التاريخية التي اشتهرت بها جدة التاريخية، راسماً شكل كأس البطولة، في خطوة تعكس ارتباط البطولة بالإرث الثقافي والمعماري للمدينة، وتمنح الهوية طابعا بصريا يعبر عن أصالة المكان وحداثة الحدث.
وأكد الاتحاد الخليجي لكرة القدم، على موقعه الإلكتروني الرسمي، اليوم الأربعاء، أن الهوية الجديدة تعكس الشغف الكبير الذي تحمله جماهير الخليج تجاه البطولة، وتجسد ما تمثله كأس الخليج من روابط أخوية وتاريخ رياضي واجتماعي ممتد بين شعوب المنطقة، إلى جانب إبراز التطور المتسارع الذي تشهده كرة القدم الخليجية على مختلف المستويات.
وبهذه المناسبة، قال جاسم سلطان الرميحي، الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم: "شعار بطولة كأس خليجي 27 جاء أنيقاً، ويحمل الكثير من المضامين العميقة التي يجسد خلالها أهمية الرمزية الخليجية للحدث، الذي يقام على أرض المملكة العربية السعودية".
وأضاف: "الشعار حمل معان كبيرة ترمز إلى الإرث الهائل للبطولة التي تمثل شعوب المنطقة، كما يأخذ الشعار الإلهام من الثقافة الخليجية، ويحتفي باستضافة المملكة العربية السعودية للنسخة الـ27 من البطولة المرموقة، التي كانت شاهدة على بزوغ نجم العديد من اللاعبين الكبار، بالإضافة إلى التنوع الغني الذي يثري المجتمع في المنطقة"، مشيراً إلى أن الاتحاد يولي اهتماماً كبيراً بها لما تحمله من معان سامية، وما لها من قيمة تسويقية وجماهيرية كبيرة.
وثمن الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم الجهود الكبيرة المبذولة لإبراز هذا العمل، الذي يعتبر بصمة واضحة ومستدامة في تاريخ كرة القدم الخليجية.
وأوضح أمين عام اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم أن اللجنة المنظمة، قد أنهت كافة الترتيبات النهائية المتعلقة بحفل القرعة، الذي يقام يوم الثلاثاء القادم بجدة، لافتاً إلى أن البطولة تحظى باهتمام كبير على أعلى المستويات في المملكة العربية السعودية، في تأكيد على الحرص الكبير من أجل إنجاح الحدث، وتقديم نسخة مميزة وبمعايير احترافية عالية.
ويأتي إطلاق الهوية بالتزامن مع العد التنازلي لإقامة مراسم سحب القرعة، وسط ترقب جماهيري وإعلامي واسع، باعتبار البطولة واحدة من أبرز الأحداث الرياضية الخليجية وأكثرها قربا من الجماهير.

أخبار ذات صلة
«الأبيض» يحصل على 41 يوماً من التجمعات الموسم المقبل
مدرب شباب الأهلي بعد التأهل الآسيوي: هدفنا دائماً الكرة الهجومية
الاتحاد الخليجي
كأس الخليج
جدة
آخر الأخبار
هزاع بن زايد يزور محمد زيتون المهيري في منزله بمنطقة العين
علوم الدار
هزاع بن زايد يزور محمد زيتون المهيري في منزله بمنطقة العين
14 مايو 2026
الإمارات تنفي ما يتم تداوله بشأن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي أو استقبال وفد عسكري إسرائيلي
علوم الدار
الإمارات تنفي ما يتم تداوله بشأن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي أو استقبال وفد عسكري إسرائيلي
14 مايو 2026
أفراد من الجيش الباكستاني (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اشتباكات دامية في باكستان تخلف عدداً من القتلى
14 مايو 2026
«التخطيط العمراني» يستعرض في «أديس 2026» حلولاً ذكية للمشهد الحضري بأبوظبي
علوم الدار
«التخطيط العمراني» يستعرض في «أديس 2026» حلولاً ذكية للمشهد الحضري بأبوظبي
اليوم 23:41
«أبيض الناشئين» يودع كأس آسيا بالخسارة أمام فيتنام
الرياضة
«أبيض الناشئين» يودع كأس آسيا بالخسارة أمام فيتنام
اليوم 23:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©