الاتحاد الخليجي يطلق الهوية الرسمية لنسخة «جدة 27»

الرياض (د ب أ)

أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم بالتعاون مع نظيره السعودي واللجنة المنظمة لكأس أمم آسيا 2027، المقرر إقامتها بالسعودية، إطلاق الهوية الرسمية لبطولة كأس الخليج العربي (خليجي 27)، ضمن التحضيرات الجارية لاستضافة مدينة جدة للبطولة خلال الفترة من 23 سبتمبر حتى 6 أكتوبر 2026.

وتشهد البطولة إقامة منافسات كأس الخليج للمرة الأولى في مدينة جدة، في خطوة تمثل امتداداً جديداً لمسيرة البطولة التاريخية.

وتحمل الهوية الجديدة طابعاً مستوحى من روح الخليج وتفاصيل مدينة جدة، حيث جاء تصميم الشعار مستلهماً من (الرواشين) التاريخية التي اشتهرت بها جدة التاريخية، راسماً شكل كأس البطولة، في خطوة تعكس ارتباط البطولة بالإرث الثقافي والمعماري للمدينة، وتمنح الهوية طابعا بصريا يعبر عن أصالة المكان وحداثة الحدث.

وأكد الاتحاد الخليجي لكرة القدم، على موقعه الإلكتروني الرسمي، اليوم الأربعاء، أن الهوية الجديدة تعكس الشغف الكبير الذي تحمله جماهير الخليج تجاه البطولة، وتجسد ما تمثله كأس الخليج من روابط أخوية وتاريخ رياضي واجتماعي ممتد بين شعوب المنطقة، إلى جانب إبراز التطور المتسارع الذي تشهده كرة القدم الخليجية على مختلف المستويات.

وبهذه المناسبة، قال جاسم سلطان الرميحي، الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم: "شعار بطولة كأس خليجي 27 جاء أنيقاً، ويحمل الكثير من المضامين العميقة التي يجسد خلالها أهمية الرمزية الخليجية للحدث، الذي يقام على أرض المملكة العربية السعودية".

وأضاف: "الشعار حمل معان كبيرة ترمز إلى الإرث الهائل للبطولة التي تمثل شعوب المنطقة، كما يأخذ الشعار الإلهام من الثقافة الخليجية، ويحتفي باستضافة المملكة العربية السعودية للنسخة الـ27 من البطولة المرموقة، التي كانت شاهدة على بزوغ نجم العديد من اللاعبين الكبار، بالإضافة إلى التنوع الغني الذي يثري المجتمع في المنطقة"، مشيراً إلى أن الاتحاد يولي اهتماماً كبيراً بها لما تحمله من معان سامية، وما لها من قيمة تسويقية وجماهيرية كبيرة.

وثمن الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم الجهود الكبيرة المبذولة لإبراز هذا العمل، الذي يعتبر بصمة واضحة ومستدامة في تاريخ كرة القدم الخليجية.

وأوضح أمين عام اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم أن اللجنة المنظمة، قد أنهت كافة الترتيبات النهائية المتعلقة بحفل القرعة، الذي يقام يوم الثلاثاء القادم بجدة، لافتاً إلى أن البطولة تحظى باهتمام كبير على أعلى المستويات في المملكة العربية السعودية، في تأكيد على الحرص الكبير من أجل إنجاح الحدث، وتقديم نسخة مميزة وبمعايير احترافية عالية.

ويأتي إطلاق الهوية بالتزامن مع العد التنازلي لإقامة مراسم سحب القرعة، وسط ترقب جماهيري وإعلامي واسع، باعتبار البطولة واحدة من أبرز الأحداث الرياضية الخليجية وأكثرها قربا من الجماهير.