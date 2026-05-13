رسالة تهديد من سينر إلى ديوكوفيتش!

روما (د ب أ)

يواجه الرقم القياسي المُسجل باسم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، والخاص بسلسلة الانتصارات المتتالية في بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة، تهديداً في بطولة روما المفتوحة عام 2026، حيث سيتجاوز الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول والمرشح الأبرز للفوز باللقب، رقم ديوكوفيتش البالغ 31 فوزاً متتالياً في بطولات الأستاذة، إذا وصل إلى الدور نصف النهائي في روما.

ويظل رقم ديوكوفيتش القياسي صامداً منذ عام 2011، عندما لم يُهزم في بطولة إنديان ويلز في مارس الماضي، وحتى هزيمته ضد الإنجليزي آندي موراي في نهائي بطولة سينسيناتي المفتوحة في أغسطس، وقد حصل ديوكوفيتش 5 ألقاب في بطولات الأساتذة، ذات الألف نقطة، خلال تلك الفترة، في إنديان ويلز وميامي ومدريد وروما ومونتريال، كما حقق إنجازين بارزين آخرين في مسيرته الرياضية بالتزامن مع استمرار سلسلة انتصاراته في بطولات الأساتذة، حسبما ذكر موقع لاعبي التنس المحترفين.

وفي يوليو، تغلب ديوكوفيتش في ذلك الوقت بعمر 24 عاماً، على المنافس اللدود، الإسباني رافائيل نادال، ليحرز لقبه الأولى في بطولة ويمبلدون، وبفضل هذا اللقب على ملعب ويمبلدون العشبية، ضمن ديوكوفيتش أيضاً تصدره التصنيف العالمي، لرابطة لاعبي التنس المحترفين للمرة الأولى، متجاوزاً نادال، وكان هذا الإنجاز تتويجاً لإثنى عشر شهراً مذهلة لديوكوفيتش، وكان تألقه اللافت في بطولات الأساتذة، حجر الزاوية في صعوده إلى القمة.

وانتهى سجل ديوكوفيتش القياسي في عام 2011، والذي بلغ 41 فوزاً دون هزيمة، على يد السويسري روجيه فيدرر في نصف نهائي رولان جاروس، لكن سلسلة انتصاراته في بطولات الأستاذة استمرت. بعد فوزه الساحق على نادال في بطولة ويمبلدون وتصدره التصنيف العالمي، ولم يخسر ديوكوفيتش سوى شوط واحد أمام خمسة لاعبين من المصنفين الثلاثين الأوائل، ليتوج بلقب بطولة أومنيوم بانك ناسيونال بريزنتيه بار روجرز في مونتريال.