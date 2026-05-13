الخميس 14 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
مانشستر يونايتد ينشد الاستقرار من بوابة كاريك

13 مايو 2026 23:10

لندن(أ ف ب)
أفادت تقارير الأربعاء بأن المسؤولين في مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، سيتقدمون بتوصية الإبقاء على مايكل كاريك كمدرب دائم للفريق، بعد دوره في تطور أداء ونتائج "الشياطين الحمر".
وتولى ابن الـ44 عاماً المهمة في يناير بعقد حتى نهاية الموسم، بعد الانفصال عن المدرب البرتغالي روبن أموريم بسبب تردي النتائج.
وحسم يونايتد تأهله إلى دوري أبطال أوروبا قبل ثلاث مباريات من ختام الدوري الممتاز، وعاد إلى المسابقة بعدما غاب عنها لموسمين تواليا.
ومنذ تعيينه في 13 يناير، حقق كاريك 10 انتصارات في 15 مباراة في مختلف المسابقات، مقابل خسارتين فقط، وقاد يونايتد من المركز السابع إلى الثالث في ترتيب الدوري الممتاز.
وأفاد موقع "ذي أثلتيك" بأن الرئيس التنفيذي للنادي رجل الأعمال المغربي عمر برادة، ومدير كرة القدم جايسون ويلكوكس سيوصيان الشريك في الملكية جيم راتكليف بمنح كاريك المنصب، خلال اجتماع تنفيذي هذا الأسبوع.
ورغم بحث النادي عن خيارات أخرى، ظل كاريك لفترة طويلة المرشح الأوفر حظاً لتولي المنصب، في توجه حظي بدعم علني من عدد من اللاعبين.
ومن المقرر أن يلتقي كاريك بوسائل الإعلام الجمعة، قبل مباراة الفريق الأخيرة على أرضه هذا الموسم أمام نوتنجهام فوريست الأحد.

