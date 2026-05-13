«أبيض الناشئين» يودع كأس آسيا بالخسارة أمام فيتنام
13 مايو 2026 23:18

معتصم عبدالله (أبوظبي)
أنهى منتخبنا الوطني للناشئين «مواليد 2009» مشواره في نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً بالخسارة أمام نظيره منتخب فيتنام 2-3، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.
وسجل هدفي «أبيض الناشئين» سلطان المهيري في الدقيقة الأولى، وآدم محروس في الدقيقة 56، فيما أحرز أهداف منتخب فيتنام كل من تشو نجوك في الدقيقة 41، ونجوين فان دونج في الدقيقة 48، ونجوين مانج كوونج في الدقيقة 69.
وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها تعادل جمهورية كوريا واليمن من دون أهداف.
وختم «أبيض الناشئين» مشواره القاري في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، حصدها من تعادله في الجولة الأولى أمام جمهورية كوريا 1-1، مقابل خسارتين أمام اليمن وفيتنام بالنتيجة ذاتها 2-3، ليودع البطولة ويفقد فرصة التأهل إلى الدور ربع النهائي، وكذلك حجز بطاقة العبور إلى كأس العالم تحت 17 عاماً 2026 في قطر.
وتصدرت فيتنام ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، متقدمة بفارق نقطة واحدة أمام جمهورية كوريا، بعدما ضمن المنتخبان التأهل إلى الدور ربع النهائي، إلى جانب التأهل إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً 2026 في قطر.
ويلتقي منتخب فيتنام في الدور ربع النهائي مع منتخب أستراليا، فيما تواجه جمهورية كوريا حامل اللقب منتخب أوزبكستان.

