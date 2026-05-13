الخميس 14 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
سيتي يواصل الضغط على أرسنال بثلاثية بالاس

14 مايو 2026 01:46

مانشستر (رويترز)
واصل مانشستر سيتي مطاردة أرسنال في صدارة الدوري الإنجليزي ​الممتاز لكرة القدم، بفوزه 3-صفر على كريستال بالاس أمس الأربعاء، إذ قلص الفارق ⁠في صدارة الترتيب إلى نقطتين مع ​اقتراب سباق اللقب من نهايته.
وسجل ​أنطوان ‌سيمينيو وعمر مرموش ⁠وسافينيو ​ثلاثة أهداف، حسمت الفوز لفريق المدرب بيب جوارديولا في مباراة لعبها بثقة وسيطرة ليرفع رصيده إلى 77 ‌نقطة، بينما يمتلك أرسنال 79 ‌نقطة، مع تبقي مباراتين لكل منهما. وتجمد رصيد بالاس في المركز 15 ​عند 44 نقطة.
وبينما لا يزال سيتي بحاجة إلى أن يهدر أرسنال نقاطاً في إحدى مباراتيه المتبقيتين، لم يبد لاعبو ‌سيتي أي علامة على ​الاستسلام، ووضع سيمينيو فريقه في المقدمة في الدقيقة 32، عندما أرسل له فيل فودن تمريرة ذكية ​بالكعب ‌ليضع ⁠الكرة ‌في الزاوية اليسرى ‌السفلية.
وضاعف مرموش تقدم سيتي في الدقيقة 40، عندما ⁠وجه فودن الكرة إلى اللاعب المصري ​الذي هيأ نفسه ببراعة وسدد الكرة في الزاوية البعيدة من الشباك.
وأضاف سافينيو الهدف الثالث في الدقيقة 84 بتسديدة بقدمه اليسرى من ​حدود منطقة الست ياردات.

