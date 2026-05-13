سان جيرمان يحرز لقب الدوري الفرنسي ويتفرغ لموقعة أرسنال

باريس (رويترز)

أحرز باريس سان جيرمان لقب ​دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، للمرة الخامسة توالياً و14 في ⁠تاريخه بعدما تغلب 2-صفر على ​مضيفه لانس ​في ‌مباراة مؤجلة من ⁠الجولة ​29، مستفيداً من هدفين سجلهما خفيتشا كفاراتسخيليا وإبراهيم مباي.

وافتتح كفاراتسخيليا التسجيل في الدقيقة ‌29 ثم أضاف البديل مباي ‌هدفاً آخر في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، ​ليرتفع رصيد سان جيرمان إلى 76 نقطة في الصدارة بفارق تسع نقاط أمام لانس صاحب المركز الثاني.

وعزز ‌سان جيرمان مكانته ​كأكثر الأندية نجاحاً في تاريخ الدوري الفرنسي.

وكان سان جيرمان، الذي يخوض نهائي دوري ​أبطال ‌أوروبا ⁠في ‌وقت لاحق من ‌الشهر الجاري أمام أرسنال، ضمن عملياً الفوز بلقب ⁠الدوري قبل المباراة، إثر تقدمه ​بفارق ست نقاط على لانس وتفوقه عليه بفارق أهداف كبير، لكنه كان بحاجة إلى نقطة واحدة أخرى ​لحسم اللقب رسمياً.