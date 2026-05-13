سان جيرمان يحرز لقب الدوري الفرنسي ويتفرغ لموقعة أرسنال

باريس (رويترز)
أحرز باريس سان جيرمان لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، للمرة الخامسة توالياً و14 في تاريخه بعدما تغلب 2-صفر على مضيفه لانس في مباراة مؤجلة من الجولة 29، مستفيداً من هدفين سجلهما خفيتشا كفاراتسخيليا وإبراهيم مباي.
وافتتح كفاراتسخيليا التسجيل في الدقيقة 29 ثم أضاف البديل مباي هدفاً آخر في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، ليرتفع رصيد سان جيرمان إلى 76 نقطة في الصدارة بفارق تسع نقاط أمام لانس صاحب المركز الثاني.
وعزز سان جيرمان مكانته كأكثر الأندية نجاحاً في تاريخ الدوري الفرنسي.
وكان سان جيرمان، الذي يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا في وقت لاحق من الشهر الجاري أمام أرسنال، ضمن عملياً الفوز بلقب الدوري قبل المباراة، إثر تقدمه بفارق ست نقاط على لانس وتفوقه عليه بفارق أهداف كبير، لكنه كان بحاجة إلى نقطة واحدة أخرى لحسم اللقب رسمياً.