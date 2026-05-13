الخميس 14 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سان جيرمان يحرز لقب الدوري الفرنسي ويتفرغ لموقعة أرسنال

سان جيرمان يحرز لقب الدوري الفرنسي ويتفرغ لموقعة أرسنال
14 مايو 2026 01:49

باريس (رويترز)
أحرز باريس سان جيرمان لقب ​دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، للمرة الخامسة توالياً و14 في ⁠تاريخه بعدما تغلب 2-صفر على ​مضيفه لانس ​في ‌مباراة مؤجلة من ⁠الجولة ​29، مستفيداً من هدفين سجلهما خفيتشا كفاراتسخيليا وإبراهيم مباي.
وافتتح كفاراتسخيليا التسجيل في الدقيقة ‌29 ثم أضاف البديل مباي ‌هدفاً آخر في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، ​ليرتفع رصيد سان جيرمان إلى 76 نقطة في الصدارة بفارق تسع نقاط أمام لانس صاحب المركز الثاني.
وعزز ‌سان جيرمان مكانته ​كأكثر الأندية نجاحاً في تاريخ الدوري الفرنسي.
وكان سان جيرمان، الذي يخوض نهائي دوري ​أبطال ‌أوروبا ⁠في ‌وقت لاحق من ‌الشهر الجاري أمام أرسنال، ضمن عملياً الفوز بلقب ⁠الدوري قبل المباراة، إثر تقدمه ​بفارق ست نقاط على لانس وتفوقه عليه بفارق أهداف كبير، لكنه كان بحاجة إلى نقطة واحدة أخرى ​لحسم اللقب رسمياً.

أخبار ذات صلة
سيتي يواصل الضغط على أرسنال بثلاثية بالاس
إنتر يطيح لاتسيو ويجمع الثنائية بعد 16 عاماً
باريس سان جيرمان
أرسنال
دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
سان جيرمان يحرز لقب الدوري الفرنسي ويتفرغ لموقعة أرسنال
الرياضة
سان جيرمان يحرز لقب الدوري الفرنسي ويتفرغ لموقعة أرسنال
14 مايو 2026
سيتي يواصل الضغط على أرسنال بثلاثية بالاس
الرياضة
سيتي يواصل الضغط على أرسنال بثلاثية بالاس
14 مايو 2026
إنتر يطيح لاتسيو ويجمع الثنائية بعد 16 عاماً
الرياضة
إنتر يطيح لاتسيو ويجمع الثنائية بعد 16 عاماً
14 مايو 2026
ترامب ونائب الرئيس الصيني وإيلون ماسك وإريك ترامب وزوجته خلال حفل استقبال في مطار بكين (رويترز)
الأخبار العالمية
قمة أميركية صينية لمناقشة التجارة الدولية وحرب إيران
14 مايو 2026
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تكثف ضرباتها الجوية على لبنان
14 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©