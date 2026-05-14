ألافيس يعكر احتفالية برشلونة بالليجا ويبدد حلم «النقاط القياسية»

مدريد (أ ف ب)

تلقى برشلونة، المتوج بلقب بطل الدوري الإسباني لكرة القدم للعام الثاني توالياً، خسارة مفاجئة أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس 0-1 في المرحلة السادسة والثلاثين، ما وضع حداً لمحاولته معادلة الرقم القياسي التاريخي لأعلى رصيد نقاط في الدوري (100 نقطة).

وكان فريق المدرب الألماني هانسي فليك بحاجة إلى الفوز بمبارياته الثلاث المتبقية، لبلوغ هذا الرقم، لكنه سقط عند أول عقبة في فيتوريا.

وسجل العاجي إبراهيم دياباتيه هدف المباراة في الدقيقة الأولى من الوقت بدلاً من الضائع للشوط الأول، مانحاً ألافيس فوزاً حيوياً في صراعه من أجل البقاء، حيث خرج فريق المدرب كيكي سانشيس فلوريس من منطقة الهبوط، وصعد إلى المركز الخامس عشر برصيد 40 نقطة.

وأجرى فليك تغييرات عدة على التشكيلة التي فازت في الكلاسيكو الأحد على ريال مدريد 2-0 وحسم اللقب للموسم الثاني توالياً، مانحاً قلب الدفاع ألفارو كورتيس (21 عاماً) فرصة الظهور الأول مع الفريق الأول.

وكان برشلونة احتفل بتتويجه بلقب الليجا الاثنين عبر موكب بحافلة مكشوفة، وهو ما انعكس نسبياً على أدائه في اللقاء.

وسيطر برشلونة على الكرة لفترات طويلة، وقدم الجناح الإنجليزي ماركوس راشفورد نشاطاً لافتاً، لكن ألافيس دافع بشراسة وأبعد الخطر عن مرماه.

وقبيل نهاية الشوط الأول، أطلق دياباتيه تسديدة تجاوزت الحارس البولندي فويتشيخ شتشيزني، بعدما أعاد أنتونيو بلانكو كرة رأسية اثر ركلة ركنية، وسط تأخر مدافعي برشلونة في رد الفعل.

وفي بداية الشوط الثاني، تصدى شتشيزني لتسديدة جديدة من دياباتيه، في محاولة من ألافيس لتعزيز تقدمه.

وعانى برشلونة من صعوبة في صناعة فرص حقيقية، فيما كاد أصحاب الأرض أن يسجلوا هدفاً ثانياً عبر جون غوريدي الذي راوغ شتشيزني لكن محاولته ارتدت من القائم.