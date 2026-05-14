كافالييرز يقترب من إقصاء بيستونز في الطريق إلى نهائي الشرقية

لوس أنجلوس (أ ف ب)

ألحق كليفلاند كافالييرز هزيمة مريرة بديترويت بيستونز متصدر المنطقة الشرقية في عقر داره 117-113 بعد التمديد، ليصبح على بعد مباراة واحدة من التأهل في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه).

وواصل النجم المخضرم جيمس هاردن رفع مستواه في الوقت المناسب مسجلاً 30 نقطة لكافالييرز، الذي حقّق فوزه الأول خارج أرضه في الأدوار الإقصائية هذا الموسم متقدماً 3-2 في سلسلة المباريات السبع من الدور نصف النهائي للمنطقة الشرقية.

ويملك كافالييرز الآن فرصة حسم السلسلة عندما يستضيف المباراة السادسة الجمعة، علماً أن الفائز سيواجه نيويورك نيكس في نهائي المنطقة.

وقال هاردن لشبكة «إي إس بي إن»: «إنه توقيت مثالي لتحقيق أول فوز خارج الديار»، بعدما حقق كليفلاند انتصاره الثالث تواليا ليقترب من بلوغ نهائي المنطقة للمرة الأولى منذ عام 2018.

وتأخر كليفلاند بفارق وصل إلى 15 نقطة في النصف الأول ضد بيستونز، الذي أنهى الموسم المنتظم في صدارة الشرقية والذي استفاد أيضا من تألق كايد كانينجهام صاحب ال 39 نقطة في اللقاء.

لكن الضيوف ضربوا في الربع الثالث قبل أن تشتعل المنافسة في الربع الأخير، عندما استعاد بيستونز أفضليته بتسجيله 12 نقطة دون ردّ ويتقدم بتسع نقاط قبل أقل من أربع دقائق على نهاية المباراة.

ومرة جديدة، أظهر كافالييرز صبراً عالياً وتمكن من معادلة النتيجة قبل 45 ثانية من النهاية، بفضل سلة ساحقة لإيفان موبلي تبعها برميتين حرتين، في وقت سجّل فيه كليفلاند 13 نقطة دون رد.

وبعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، ضرب كافالييرز بقوة في الوقت الإضافي، رغم محاولات كانينجهام إبقاء فريقه في الأجواء.

وأنهى دونوفان ميتشل اللقاء ب 21 نقطة لمصلحة كافالييرز، وأضاف ماكس ستراس 20 بعد دخوله من دكة البدلاء، وجاريت ألن 16 نقطة مع عشر متابعات.