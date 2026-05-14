الخميس 14 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
نهائي مونديال 2026 يجمع مادونا وشاكيرا

14 مايو 2026 09:53

نيويورك (أ ف ب)
يحيي كل من مادونا وشاكيرا وفرقة الكيبوب الكورية الجنوبية «بي تي إس»، عرض ما بين الشوطين لنهائي كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة، بحسب ما أعلن المنظمون.
وسيتولى كريس مارتن، نجم فرقة «كولدبلاي»، الإدارة الفنية لهذا العرض، الذي يُقام للمرة الأولى في تاريخ نهائيات كأس العالم لكرة القدم. ومن المقرر أن يُقام النهائي في 19 يوليو على ملعب «ميتلايف» في نيوجيرزي.
وتُقام نسخة 2026 الأكبر في تاريخ المونديال بمشاركة 48 منتخباً، اعتباراً من 11 يونيو في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، جاني إنفانتينو، قد أعلن في مارس أن البطولة ستشهد «أول عرض فني بين الشوطين في نهائي كأس عالم تابع للفيفا».
وتستعيد هذه المبادرة أجواء العرض الفني الذي أُقيم خلال نهائي كوبا أميركا العام الماضي على ملعب «هارد روك» في ميامي والذي أحيته المغنية الكولومبية شاكيرا.
كما تأتي امتداداً للتقليد الأميركي المرتبط بعروض الاستراحة الشهيرة خلال نهائي دوري كرة القدم الأميركية «سوبر بول».

الإمارات تتصدّر مشهد العصر الجديد للذكاء الاصطناعي في المدفوعات الرقمية
