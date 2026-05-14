اللاعب المختلف ينال إشادة جوارديولا

لندن(د ب أ)

أثنى الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على لمسات لاعبه فيل فودين التي يرى أنها صنعت الفارق في فوز كبير لفريقه على كريستال بالاس "3 / صفر" في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وواصل سيتي مطاردة المتصدر أرسنال ليقلص الفارق بينهما إلى نقطتين قبل جولتين فقط من نهاية المسابقة، بينما صنع فودين، الذي تراجعت مشاركته مع مانشستر سيتي في الفترة الأخيرة، هدفين في الفوز على بالاس.

وقال جوارديولا إن سيتي كان بحاجة إلى شيء خاص لكسر دفاع كريستال بالاس، بعد التمريرة الخلفية الرائعة من فيل فودين التي صنعت هدف الافتتاح.

وقال المدرب عقب المباراة: "هذا النوع من المباريات، أمام تكتل دفاعي متراجع، يدافع فيه بالاس بشكل جيد للغاية، وفي مثل هذه المواقف تحتاج إلى الجودة، والموهبة، والرؤية، وهي أشياء لا توجد في المحاضرات الفنية أو التدريبات".

وأضاف في تصريحاته، التي أوردها الموقع الرسمي للنادي: "فودين يستلم الكرة في المساحات الضيقة ويصنع شيئاً لا يمكن إلا للاعبين الجيدين تقديمه، وأنا سعيد حقاً من أجله".

وأضاف المدرب: "أكثر ما أقدره هو أنه لعب كلاعب وسط دفاعي، وهو مركز غير معتاد عليه، لقد لعب آخر 20 دقيقة ضد برينتفورد وكان متميزاً للغاية، والأمر ليس أنه كسول أو لا يركض، بل هو يركض بشكل مذهل طوال الوقت، لقد ساعد برناردو كثيراً، وبعد ذلك نريده قريباً من منطقة الجزاء لأنه هناك يكون فريداً من نوعه".

وختم جوارديولا حديثه بالتأكيد على أن فودين يجب أن يكون له دور كبير في المستقبل، مشيراً إلى أنه يتوقع منه الأفضل دائماً.

وأوضح أن اللاعب شعر بمدى حب الجماهير له من خلال التصفيق الحار الذي حظي به بعدما حصد جائزة رجل المباراة.