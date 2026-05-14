الخميس 14 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

اللاعب المختلف ينال إشادة جوارديولا

اللاعب المختلف ينال إشادة جوارديولا
14 مايو 2026 10:04

لندن(د ب أ)
أثنى الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على لمسات لاعبه فيل فودين التي يرى أنها صنعت الفارق في فوز كبير لفريقه على كريستال بالاس "3 / صفر" في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وواصل سيتي مطاردة المتصدر أرسنال ليقلص الفارق بينهما إلى نقطتين قبل جولتين فقط من نهاية المسابقة، بينما صنع فودين، الذي تراجعت مشاركته مع مانشستر سيتي في الفترة الأخيرة، هدفين في الفوز على بالاس.
وقال جوارديولا إن سيتي كان بحاجة إلى شيء خاص لكسر دفاع كريستال بالاس، بعد التمريرة الخلفية الرائعة من فيل فودين التي صنعت هدف الافتتاح.
وقال المدرب عقب المباراة: "هذا النوع من المباريات، أمام تكتل دفاعي متراجع، يدافع فيه بالاس بشكل جيد للغاية، وفي مثل هذه المواقف تحتاج إلى الجودة، والموهبة، والرؤية، وهي أشياء لا توجد في المحاضرات الفنية أو التدريبات".
وأضاف في تصريحاته، التي أوردها الموقع الرسمي للنادي: "فودين يستلم الكرة في المساحات الضيقة ويصنع شيئاً لا يمكن إلا للاعبين الجيدين تقديمه، وأنا سعيد حقاً من أجله".
وأضاف المدرب: "أكثر ما أقدره هو أنه لعب كلاعب وسط دفاعي، وهو مركز غير معتاد عليه، لقد لعب آخر 20 دقيقة ضد برينتفورد وكان متميزاً للغاية، والأمر ليس أنه كسول أو لا يركض، بل هو يركض بشكل مذهل طوال الوقت، لقد ساعد برناردو كثيراً، وبعد ذلك نريده قريباً من منطقة الجزاء لأنه هناك يكون فريداً من نوعه".
وختم جوارديولا حديثه بالتأكيد على أن فودين يجب أن يكون له دور كبير في المستقبل، مشيراً إلى أنه يتوقع منه الأفضل دائماً.
وأوضح أن اللاعب شعر بمدى حب الجماهير له من خلال التصفيق الحار الذي حظي به بعدما حصد جائزة رجل المباراة.

أخبار ذات صلة
سيتي يواصل الضغط على أرسنال بثلاثية بالاس
مانشستر سيتي للسيدات يفتتح منشأة جديدة بمعايير عالمية
مانشستر سيتي
فيل فودين
جوارديولا
كريستال بالاس
آخر الأخبار
الإمارات تتصدّر مشهد العصر الجديد للذكاء الاصطناعي في المدفوعات الرقمية
اقتصاد
الإمارات تتصدّر مشهد العصر الجديد للذكاء الاصطناعي في المدفوعات الرقمية
اليوم 10:24
"شخبوط الطبية" تنفذ أكثر من 400 إجراء قلبي تداخلي خلال 2025
علوم الدار
"شخبوط الطبية" تنفذ أكثر من 400 إجراء قلبي تداخلي خلال 2025
اليوم 10:12
اللاعب المختلف ينال إشادة جوارديولا
الرياضة
اللاعب المختلف ينال إشادة جوارديولا
اليوم 10:04
816 مليون درهم صافي أرباح «أدنوك للإمداد والخدمات» خلال الربع الأول بنمو 20%
اقتصاد
816 مليون درهم صافي أرباح «أدنوك للإمداد والخدمات» خلال الربع الأول بنمو 20%
اليوم 09:58
شرطة أبوظبي تحذر من أساليب الاحتيال المتجددة عبر الحسابات والرسائل الوهمية
علوم الدار
شرطة أبوظبي تحذر من أساليب الاحتيال المتجددة عبر الحسابات والرسائل الوهمية
اليوم 09:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©