«ختامية أدنوك» ترفع شعار حسم الهبوط وتقرير مصير الدوري الذهبي

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يصل قطار «دوري أدنوك للمحترفين» لموسم 2025-2026 إلى محطته الأخيرة، مع انطلاق الجولة 26 مساء الغد، عبر ثلاث مباريات تجمع عجمان والنصر على استاد راشد بن سعيد، والشارقة وخورفكان في «الإمارة الباسمة» عند الساعة 18:10، فيما يستضيف الوصل نظيره كلباء على استاد زعبيل عند الساعة 20:45.

وتُختتم منافسات الدوري السبت بمواجهات العين «البطل» أمام دبا، وشباب الأهلي مع البطائح، والظفرة ضد الوحدة، والجزيرة أمام بني ياس، حيث تتجه الأنظار إلى مراسم تتويج العين بدرع الدوري الـ15 في تاريخه، بعدما حسم اللقب قبل جولتين من النهاية.

ويأمل «الزعيم» إنهاء الموسم بإنجاز استثنائي يتمثّل في تحقيق «الدوري الذهبي» دون أي خسارة، ليصبح ثاني فريق في تاريخ دوري الإمارات يحقق هذا الإنجاز، بعد الأهلي في النسخة الثالثة موسم 1975-1976.

وبعيداً عن احتفالات اللقب، تتصدر معركة البقاء المشهد في الجولة الأخيرة، حيث يشتعل الصراع بين الظفرة الأخير برصيد 19 نقطة، والبطائح ودبا اللذين يملكان 20 نقطة لكل منهما، في سباق مفتوح لتجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

وفي افتتاح الجولة، يستقبل عجمان السابع برصيد 31 نقطة ضيفه النصر السادس برصيد 37 نقطة، في مواجهة يسعى خلالها «العميد» لإنهاء الموسم في المركز الخامس، بعدما دخل الجولة بمعنويات مرتفعة عقب فوزه على كلباء 2-1، فيما تجاوز عجمان دبا بثنائية نظيفة في الجولة الماضية.

وعلى ملعب الشارقة، يبحث «الملك» العاشر برصيد 26 نقطة عن إنهاء الموسم بانتصار أخير أمام خورفكان الثامن برصيد 27 نقطة، بعدما غابت الانتصارات عن الفريقين خلال آخر أربع جولات.

أما الوصل، فيدخل مواجهته أمام كلباء بأريحية بعد ضمانه المركز الثالث رسمياً برصيد 45 نقطة، وحجز بطاقة المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل، فيما يسعى كلباء لإنهاء الموسم بصورة إيجابية رغم ابتعاده عن صراع الهبوط.