23% هزائم في آخر عامين.. ريال مدريد على طريق الانهيار

معتز الشامي (أبوظبي)

فاز ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في موسم 2023-2024، مثبتاً جدارته باللقب، ولم يخسر الفريق سوى مباراتين في موسم شبه مثالي، مظهراً كامل إمكانياته، حيث بنى المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي فريقاً بدا وكأنه مهيأً للهيمنة لسنوات مقبلة.

لكن الموسمين التاليين لم يسيرا كما هو مخطط لهما، حيث لم يحقق الفريق سوى لقب كأس السوبر الأوروبي وكأس القارات للأندية، وجاء الأداء مخيّباً لفريق ضم لاعبين بارزين مثل فينيسيوس جونيور وتيبو كورتوا وجود بيلينجهام، إضافة إلى كيليان مبابي. بات التراجع واضحاً، ولا بد من إيجاد حل عاجل.

وفي الموسمين الماضيين، خسر ريال مدريد 28 مباراة من أصل 121 مباراة رسمية خاضها، 15 من هذه الخسائر كانت في الموسم الماضي، و13 خسارة أخرى حتى الآن هذا الموسم، بنسبة تصل إلى 23% هزائم.

ومن الواضح أن ريال مدريد لا يزال يمتلك الكثير من المواهب، بما في ذلك بعض أفضل لاعبي العالم. لكن سبب هذا التراجع في الأداء هو فقدانه للتماسك، حيث فقد الفريق توازنه، وبرزت حالة من التباعد في غرفة الملابس، وهو أمر بات جلياً.

ويشير البعض مباشرة إلى مبابي باعتباره السبب الرئيس، فالنجم الفرنسي الذي لا يساهم دفاعياً يؤدي إلى ضعف السيطرة وفوضى تكتيكية أكبر، ويتزامن هذا أيضاً مع اعتزال المخضرم الألماني توني كروس، اللاعب الذي كان يمثل ركيزة الفريق.

وفي المواسم الأخيرة، فقد ريال مدريد لاعبين أساسيين في غرفة الملابس، حيث رحل سيرجيو راموس، وكريم بنزيمة، وناتشو، ولوكاس فاسكيز، ويشعر الجميع بأنه لم يتقدم أحد لملء هذا الفراغ، ليفتقر الفريق إلى القيادة اللازمة لتقديم الدعم الإضافي خلال أصعب الأوقات.

وكان من المتوقع أن يخطو داني كارفاخال وفيدي فالفيردي وتيبو كورتوا هذه الخطوة للأمام، لكن الأمر لم يتحقق كما كان متوقعاً، لكنهم افتقروا إلى ذلك النموذج الذي يمكنه تقديم الدعم خارج الملعب وإبداء الرأي عند الحاجة.

وأظهر ريال مدريد قدرته على السيطرة على المباريات من خلال إدارة تقدمه، لكن في المواسم الأخيرة، عجز الفريق عن فرض إيقاعه، ولم ينجح في الصمود بعد تقدمه بهدف وحيد. وقد تكرر هذا الأمر في العديد من المباريات، مثل مباراتي ريال بيتيس وبايرن ميونيخ.

وأكدت خسارة الكلاسيكو أمام برشلونة اتجاهاً وليس حالة معزولة، فالفريق الملكي رهن بأسلوب لعب خصومه. على المدرب القادم أن يدرك سريعاً ضرورة إعادة بناء هيكل قوي، حتى لو تطلب ذلك التخلي عن الكثير من المواهب وبدء حقبة جديدة.