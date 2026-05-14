الخميس 14 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

السيتي ينقل تجربة «سيتي سبيس» إلى ياس مول

السيتي ينقل تجربة «سيتي سبيس» إلى ياس مول
14 مايو 2026 13:33

أبوظبي (الاتحاد)
يمنح تحدي السيتي عشاق كرة القدم في الإمارات فرصة استثنائية لاختبار عالم مانشستر سيتي من منظور جديد كلياً، وذلك عبر منصة «سيتي سبيس» في إكس ستاديوم خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري، حيث صُمِّمت «سيتي سبيس» لتضع المشجع في قلب الحدث، محاطاً بأجواء استاد الاتحاد وأصواته وعواطفه، من خلال محتوى بزاوية 180 درجة يشمل فريقَي الرجال والسيدات.
وعقب إطلاق «سيتي سبيس» في إكس ستاديوم بالتعاون مع الشركة الرائدة في تقنيات الواقع الافتراضي YBVR، تُفتح أبواب هذه التجربة لجمهور الإمارات لأول مرة، خلال فعالية مشاهدة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في تحدي السيتي بياس مول، اعتباراً من الساعة الثالثة عصراً بتوقيت الإمارات، ويتمكّن الحضور من استكشاف مجموعة متنوعة من المحتويات والتفاعل معها مجاناً.
وتنتقل التجربة بمشجعي النادي في رحلة عبر أبرز أهداف الموسم الجاري، في لحظات يعيشونها من زاوية لم يألفوها من قبل، كالاحتفال جنباً إلى جنب مع جيانلويجي دوناروما إثر الفوز التاريخي 2-1 على أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز على أرض استاد الاتحاد.
ولا تقتصر التجربة على متابعة المباريات، بل تمتد لتشمل أجواء يوم المباراة بكل تفاصيلها، من أكشاك الطعام إلى السجادة الزرقاء حيث يصل اللاعبون وسط احتفالات الجماهير، في استعراض حي لكل ما يجعل يوم المباراة تجربة لا تُنسى.
وقد بُنيت المنصة على أساس التجدد المستمر، إذ ستُضاف إليها تجارب جديدة بشكل منتظم طوال الموسم، لتبقى وجهة حية يعود إليها المشجع في كل مرة بحثاً عن جديد.

أخبار ذات صلة
اللاعب المختلف ينال إشادة جوارديولا
سيتي يواصل الضغط على أرسنال بثلاثية بالاس
مانشستر سيتي
كأس الاتحاد الإنجليزي
ياس مول
آخر الأخبار
كأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة تنطلق بمباراتين
الرياضة
كأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة تنطلق بمباراتين
اليوم 14:57
معتصم النهار.. بين «نصيب» و«حين يكتب»
الترفيه
معتصم النهار.. بين «نصيب» و«حين يكتب»
اليوم 14:30
آمنة القبيسي تتألق في بورشه كاريرا كب آسيا بالإنهاء المزدوج
الرياضة
آمنة القبيسي تتألق في بورشه كاريرا كب آسيا بالإنهاء المزدوج
اليوم 14:30
المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة: الدخان في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية ناتج عن أعمال صيانة الأنابيب
علوم الدار
المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة: الدخان في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية ناتج عن أعمال صيانة الأنابيب
اليوم 14:15
23% هزائم في آخر عامين.. ريال مدريد على طريق الانهيار
الرياضة
23% هزائم في آخر عامين.. ريال مدريد على طريق الانهيار
اليوم 14:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©