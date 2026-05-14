السيتي ينقل تجربة «سيتي سبيس» إلى ياس مول

أبوظبي (الاتحاد)

يمنح تحدي السيتي عشاق كرة القدم في الإمارات فرصة استثنائية لاختبار عالم مانشستر سيتي من منظور جديد كلياً، وذلك عبر منصة «سيتي سبيس» في إكس ستاديوم خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري، حيث صُمِّمت «سيتي سبيس» لتضع المشجع في قلب الحدث، محاطاً بأجواء استاد الاتحاد وأصواته وعواطفه، من خلال محتوى بزاوية 180 درجة يشمل فريقَي الرجال والسيدات.

وعقب إطلاق «سيتي سبيس» في إكس ستاديوم بالتعاون مع الشركة الرائدة في تقنيات الواقع الافتراضي YBVR، تُفتح أبواب هذه التجربة لجمهور الإمارات لأول مرة، خلال فعالية مشاهدة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في تحدي السيتي بياس مول، اعتباراً من الساعة الثالثة عصراً بتوقيت الإمارات، ويتمكّن الحضور من استكشاف مجموعة متنوعة من المحتويات والتفاعل معها مجاناً.

وتنتقل التجربة بمشجعي النادي في رحلة عبر أبرز أهداف الموسم الجاري، في لحظات يعيشونها من زاوية لم يألفوها من قبل، كالاحتفال جنباً إلى جنب مع جيانلويجي دوناروما إثر الفوز التاريخي 2-1 على أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز على أرض استاد الاتحاد.

ولا تقتصر التجربة على متابعة المباريات، بل تمتد لتشمل أجواء يوم المباراة بكل تفاصيلها، من أكشاك الطعام إلى السجادة الزرقاء حيث يصل اللاعبون وسط احتفالات الجماهير، في استعراض حي لكل ما يجعل يوم المباراة تجربة لا تُنسى.

وقد بُنيت المنصة على أساس التجدد المستمر، إذ ستُضاف إليها تجارب جديدة بشكل منتظم طوال الموسم، لتبقى وجهة حية يعود إليها المشجع في كل مرة بحثاً عن جديد.