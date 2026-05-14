الخميس 14 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

آمنة القبيسي تتألق في بورشه كاريرا كب آسيا بالإنهاء المزدوج

14 مايو 2026 14:30

أبوظبي (الاتحاد)
واصلت السائقة الإماراتية آمنة القبيسي تحقيق تقدم لافت في موسمها الأول ببطولة بورشه كاريرا كب آسيا 2026، بعدما نجحت في تسجيل نتيجتين متتاليتين ضمن العشرة الأوائل، في الجولة الثالثة التي أُقيمت على حلبة فوجي اليابانية خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.
وخاضت القبيسي سباقاتها على حلبة فوجي الشهيرة للمرة الأولى في مسيرتها، حيث واصلت إظهار سرعتها وقدرتها على التأقلم السريع مع سباقات السيارات السياحية، بعدما عادت بمعادلة أفضل نتيجة لها هذا الموسم وسط واحدة من أقوى وأكبر شبكات الانطلاق في البطولة خلال السنوات الأخيرة.
وأكدت القبيسي أن العمل المتواصل منذ انطلاقة الموسم بدأ ينعكس بوضوح على أدائها وثقتها داخل الحلبة، مع استمرار تقليص الفارق بينها وبين السائقين أصحاب الخبرة.
وقالت القبيسي: «أشعر بأنني حققت نقلة كبيرة منذ الجولة الأولى وحتى آخر جولة في فوجي، ومع كل سباق أصبح أكثر تنافسية وأقترب أكثر من السائقين في المقدمة».
وتخوض آمنة القبيسي هذا الموسم محطة تاريخية جديدة في مسيرتها، بعدما أصبحت أول سائقة تنافس في فئة المحترفين ببطولة بورشه كاريرا كب آسيا، في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل الرياضة الإماراتية والمرأة العربية في رياضة المحركات.
وتضم البطولة نخبة من أبرز السائقين من مختلف أنحاء آسيا والعالم، فيما تعتمد المنافسات على سيارات «بورشه 911 جي تي 3 كب» الموحّدة، ما يجعل الفارق الحقيقي قائماً على مهارة السائق وقدرته على التأقلم واستخراج أقصى إمكانات السيارة طوال عطلة السباق.
ويمثّل الانتقال إلى سباقات السيارات السياحية تحدياً مختلفاً للقبيسي بعد سنوات من المنافسة في سباقات الفورمولا والفئات أحادية المقعد، خاصة مع خوضها عدداً من الحلبات للمرة الأولى.

آمنة القبيسي
كأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة تنطلق بمباراتين
آمنة القبيسي تتألق في بورشه كاريرا كب آسيا بالإنهاء المزدوج
