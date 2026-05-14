قمم الحسم ترسم ملامح الصعود في «دوري الأولى»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تتجه الأنظار إلى الصراع المثير بين يونايتد المتصدر برصيد 56 نقطة، وحتا الوصيف، والعروبة الثالث برصيد 50 نقطة لكل منهما، بوصفها الفرق الأقرب لحسم بطاقتي الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين في الموسم المقبل 2026-2027، وذلك من بين ستة أندية ما زالت تملك حظوظاً حسابية في المنافسة، مع انطلاق الجولة 28 لدوري الدرجة الأولى، وقبل جولتين فقط على ختام الموسم المقرر في 29 مايو الجاري.

ويشمل سباق الصعود، إلى جانب ثلاثي المقدمة، فرق الذيد الرابع برصيد 48 نقطة، ودبا الحصن والعربي في المركزين الخامس والسادس على التوالي برصيد 47 نقطة لكل فريق.

وتُقام مباريات الجولة 28 في توقيت موحد عند الساعة 18:05 من مساء غد الجمعة، حيث تتصدر القمة المرتقبة بين العروبة الثالث وضيفه يونايتد صاحب المركز الأوبل واجهة الجولة، في ظل رغبة أصحاب الأرض في تقليص الفارق مع المتصدر والعودة بقوة إلى سباق الصعود، سعياً للعودة السريعة إلى دوري المحترفين بعد الهبوط بنهاية الموسم الماضي.

في المقابل، يتطلع يونايتد، الذي تفصله أربع نقاط فقط عن إعلان التأهل التاريخي إلى دوري المحترفين، إلى حسم المواجهة متسلحاً بفوزه على العروبة 2-1 في مباراة الدور الأول.

ومن جهته، يحلُّ حتا الوصيف برصيد 50 نقطة ضيفاً على الذيد الرابع برصيد 48 نقطة، في مواجهة مرتقبة يشعلها فارق النقطتين بين الفريقين، خاصة بعد تعثر الذيد بالتعادل السلبي أمام الفجيرة في الجولة الماضية، علماً بأن مواجهة الدور الأول انتهت بفوز الذيد 2-1 على استاد حمدان بن راشد.

بدوره، يتمسك دبا الحصن الخامس برصيد 47 نقطة بآماله في المنافسة على بطاقتي الصعود، عندما يحلُّ ضيفاً على جاره الحمرية التاسع برصيد 32 نقطة، فيما يسعى العربي السادس برصيد 47 نقطة إلى تجاوز خسارته أمام يونايتد 0-2 في الجولة الماضية، عندما يستضيف جلف يونايتد العاشر برصيد 25 نقطة.

وفي بقية مباريات الجولة، يلتقي مجد متذيّل الترتيب برصيد 17 نقطة مع ضيفه الجزيرة الحمراء صاحب المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة، فيما يستقبل الاتفاق الثالث عشر برصيد 20 نقطة ضيفه الإمارات الثامن برصيد 36 نقطة، ويواجه سيتي الحادي عشر برصيد 22 نقطة ضيفه الفجيرة السابع برصيد 38 نقطة، بينما يغيب مصفوت صاحب المركز قبل الأخير برصيد 18 نقطة عن الجولة بداعي الراحة.