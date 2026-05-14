الإمارات ترفع الحصاد إلى 11 ميدالية في «الألعاب الخليجية»



الدوحة (الاتحاد)



رفعت بعثة الإمارات حصاد الميداليات في منافسات دورة الألعاب الخليجية الرابعة «الدوحة 2026» المقامة خلال الفترة من 11 إلى 22 مايو الجاري إلى 11 ميدالية ملونة بواقع ذهبيتين وفضيتين و7 ميداليات برونزية.

وواصل وفد الإمارات تألقه بتحقيق سلسلة جديدة من الميداليات في عدد من الرياضات المختلفة، حيث أحرز عبدالعزيز المهيري الميدالية الذهبية في التايكواندو لوزن تحت 68 كجم، فيما حققت مها ربيع الميدالية الفضية لوزن تحت 57 كجم، وأضافت سلمى الكتبي برونزية وزن 67 كجم، ليؤكد منتخب التايكواندو حضوره القوي في المنافسات الخليجية.

وفي المبارزة، حقق فارس البلوشي برونزية سلاح الفلوريه، ونالت شيخه الزعابي برونزية سلاح الإيبيه، بينما أحرز السباح حسين شوقي الميدالية البرونزية في سباق 100 متر بزمن بلغ 51.84 ثانية، كما حقق منتخبنا الوطني للفروسية الميدالية الفضية في منافسات الفرق لقفز الحواجز، مواصلةً لحصد الإنجازات ورفع رصيد الإمارات من الميداليات في البطولة الخليجية، وأضاف كذلك أيوب سرواش الميدالية البرونزية في سباق المشي لمسافة 5000 متر ضمن مسابقات اليوم الأول في ألعاب القوى، وفاز محمود شريف كذلك بالميدالية البرونزية في منافسات البلياردو.

من جانبه، أكد علي الكندي مدير المنتخبات الوطنية عضو مجلس إدارة اتحاد المبارزة، أن بداية مشاركة منتخب الإمارات في دورة الألعاب الخليجية جاءت إيجابية ومبشرة، بعد تحقيق ميداليتين برونزيتين في منافسات المبارزة عن طريق كل من فارس البلوشي وشيخة الزعابي.

وقال: «نبارك لأبطالنا فارس البلوشي وشيخة الزعابي هذا الإنجاز المشرف في مستهل المنافسات، والذي يعكس الجهود الكبيرة المبذولة من قبل اللاعبين والجهازين الفني والإداري، كما نأمل مواصلة تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية خلال اليومين المقبلين من البطولة».

وأضاف: «نثمن الدعم الكبير الذي قدمته اللجنة الأولمبية الإماراتية وما وفرته من تسهيلات ساهمت في تهيئة أفضل الظروف لبعثة المنتخب، ونقدم كذلك خالص الشكر والتقدير إلى اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الخليجية الرابعة على حسن التنظيم والاستقبال»، واختتم بالتأكيد على أن المنتخب يواصل استعداداته لخوض بقية المنافسات بروح عالية وطموح كبير لتحقيق المزيد من الإنجازات باسم دولة الإمارات.