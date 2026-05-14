كأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة تنطلق بمباراتين



علي معالي (أبوظبي)

تنطلق يوم غدٍ الجمعة أولى مباريات كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة السلة للرجال، بمباراتين فيلتقي الشارقة مع الجزيرة، فيما يستضيف البطائح فريق الظفرة ضمن فرق المجموعة الأولى، على أن تقام في اليوم التالي منافسات المجموعة الثانية بلقاء شباب الأهلي مع الوحدة، والنصر مع الوصل، وتستمر المنافسات حتى 30 من الشهر الجاري.

تشهد البطولة مشاركة فرق الشارقة، شباب الأهلي، النصر، البطائح، الظفرة، الوصل، الوحدة، والجزيرة، وفق نظام جديد يمنح البطولة طابعاً تنافسياً مختلفاً يجمع بين مرحلة المجموعات والأدوار الإقصائية المباشرة، واعتمد الاتحاد تقسيم الفرق إلى مجموعتين بناءً على الترتيب العام للدوري، حيث ضمّت المجموعة الأولى الشارقة، البطائح، الظفرة، والجزيرة، بينما جاءت فرق شباب الأهلي، النصر، الوصل، والوحدة في المجموعة الثانية.

تقام مباريات المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، على أن تمنح أفضلية الأرض للفريق المتقدم في ترتيب الموسم الماضي، فيما يتم ترتيب الفرق من الأول إلى الرابع داخل كل مجموعة، وتتأهل كل الفرق إلى الدور ربع النهائي، لكن الترتيب النهائي يحدد شكل المواجهات وأفضلية اللعب على الأرض، ما يمنح كل مباراة أهمية كبيرة منذ الجولة الأولى.

يُقام الدور ربع النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، حيث يلتقي أول المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية، وثاني المجموعة الأولى مع ثالث الثانية، مقابل مواجهتين مماثلتين بين فرق المجموعتين بالعكس.

أما الدور نصف النهائي، فيقام أيضاً من مباراة واحدة، على أن تكون أفضلية الملعب للفريق المتقدم في المرحلة الأولى، وفي حال عدم وجود أفضلية يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد المستضيف.

وتختتم البطولة بإقامة المباراة النهائية من مواجهة واحدة لتحديد البطل، إلى جانب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، مع تطبيق القانون الدولي لكرة السلة وفق أحدث التعديلات المعتمدة.

ويتوقع أن تشهد آخر بطولات موسم رجال السلة صراعاً كبيراً بين شباب الأهلي حامل لقبي كأس الاتحاد والدوري، والنصر حامل لقب كأس الإمارات، والشارقة الباحث عن لقب في الموسم الحالي، والبطائح، في ظل التقارب الفني بين الفرق الأربعة.