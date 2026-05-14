صلاح يواجه «الوضع الأغرب» له مع ليفربول منذ 9 سنوات



عمرو عبيد (القاهرة)

يعيش النجم المصري، محمد صلاح، أيامه الأخيرة مع فريقه ليفربول، بعد إعلانه الرحيل عقب نهاية الموسم الحالي، الذي أوشك على بلوغ محطته الأخيرة، لكن صلاح يواجه حالياً «وضعاً غريباً» لم يعرفه على الإطلاق مع «الريدز»، منذ انتقاله إلى صفوفه قبل 9 سنوات، ويبدو طبقاً لإصابته الأخيرة، وظروف مُشاركاته مع الفريق، أنه لن يستطيع تغييره فيما بقي من مباريات معدودة، في ختام الموسم.

لأن صلاح، يحتل المرتبة الثالثة في قائمة هدافي «الريدز»، بمُختلف البطولات، وهو الأمر الذي يواجهه للمرة الأولى خلال مسيرته مع الفريق، إذ أحرز 12 هدفاً فقط، في 39 مباراة، بمُعدّل هو الأقل على الإطلاق أيضاً في رحلته مع ليفربول، بـ0.31 هدف في كل مباراة، ويسبقه كل من هوجو إيكيتيكي بـ17 هدفاً، في الصدارة، ودومينيك سوبوسلاي بـ13 هدفاً، ورغم معاناة «ملك الريدز» في موسمه الحالي، الأخير، فإن فارق الأهداف بينه وبينهما، لا يبدو كبيراً.

ومنذ وضع صلاح قدمه داخل «قلعة أنفيلد»، لم يُفرّط في صدارة قائمة هدافي ليفربول كل موسم، أبداً، بل إنه انفجر تهديفياً منذ الوهلة الأولى، في نُسخة 2017-2018، مُتجاوزاً نجوم الفريق الهدافين، الذين سبقوه بالانتقال إلى صفوفه، مثل كوتينيو وماني وفيرمينو، ووقتها، أحرز صلاح أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد، طوال مسيرته الكروية كُلها، بواقع 44 هدفاً في 52 مباراة، بجميع البطولات، مُسجّلاً مُعدله الأفضل على الإطلاق، بـ0.85 هدف/ مباراة.

ورغم أن صلاح لم يبلغ هذا الرقم أو ذلك المُعدل بعد ذلك، فإنه استمر في الاحتفاظ بصدارة هدافي ليفربول، كل موسم، عبر 8 سنوات، بفارق كبير أحياناً عن أقرب زملائه، وفارق متقارب في بعض المرات المعدودة، إلا أن تخليه عن تلك الصدارة في ظهوره الأخير بالقميص الأحمر هذا الموسم، مع اعتبار كل الظروف التي أحاطت به، لاسيما علاقته بالمُدرب أرني سلوت، يُمثّل مشهد النهاية «الحزين بعض الشيء»، للنجم المصري في ليفربول.

صحيح أن معدلات «مو» تراجعت في المواسم التالية، لثورته التهديفية في الموسم الأول مع «الريدز»، حيث شهدت نُسخة 2019-2020، ثاني أضعف معدلاته التهديفية خلال تلك السنوات، بتسجيله 23 هدفاً في 48 مباراة، بمُتوسط 0.48 هدف في كل مباراة، إلا أنه سُرعان ما صحّح هذا الوضع لاحقاً.

حيث عاد ليُسجّل بين 30 إلى 31 هدفاً في المواسم الثلاثة التالية مُباشرة، بمُعدل ثابت بلغ 0.61 هدف/ مباراة، خلال نُسختي 2020-2021 و2021-2022، مقابل 0.59 في موسم 2022-2023، وتراجع قليلاً إلى 23 هدفاً في 44 مباراة خلال موسم 2023-2024، قبل أن يتوهّج بشدة في العام الماضي، عندما قاد ليفربول لاستعادة لقب «البريميرليج»، حين قفزت مُعدلاته من جديد، لتبلغ 0.65 هدف في كل مباراة، بتسجيله 34 هدفاً خلال 52 مباراة، وهو ثاني أفضل مُعدلاته مع «الريدز»، منذ عام 2017.