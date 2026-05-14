سلوت: سأكون مدرب ليفربول في الموسم المقبل



ليفربول (أ ف ب)

استبعد الهولندي أرني سلوت التكهنات حول مستقبله وقال: «لديّ كل الأسباب التي تجعلني أعتقد أنني سأكون مدرب ليفربول في الموسم المقبل»، في حين اعتبر أن «النقاشات» و«الانتقادات» التي أُثيرت عقب موسم مخيّب تبقى مشروعة ومفهومة.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في ترتيب الدوري بفارق عشرين نقطة عن أرسنال المتصدر، ذلك بعد عام من الظفر بلقب الـ«بريميرليج» في موسم سلوت الأول بعد خلافة الألماني يورجن كلوب، وأنفق «ريدز» رقماً قياسياً بـ609 مليون دولار الصيف الماضي لجلب لاعبين جدد، إلا أن هذا الاستثمار الضخم بدا أنه أعطى نتيجة معاكسة.

وأثّرت الإصابات التي طالت لاعبين أساسيين على مشوار الفريق طوال الموسم، في وقت اضطر فيه النادي أيضاً إلى التعامل مع وفاة البرتغالي ديوجو جوتا في حادث سير خلال يوليو، وقال سلوت في مؤتمره الصحفي قبل مواجهة أستون فيلا غداً الجمعة «لا أعتقد أنني أقرر ذلك بمفردي، لكن لديَّ كل الأسباب التي تجعلني أعتقد أنني سأكون مدرب ليفربول في الموسم المقبل، أولاً أنا مرتبط بعقد مع النادي، وثانياً بناء على كل المحادثات التي نجريها. هذا هو تصوري للأمر».

وسيضمن حلول ليفربول بين الخمسة الأوائل مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في حين أنه يتقدم بفارق أربع نقاط عن بورنموث السادس قبل جولتين من النهاية، إلا أن الإحباط تجاه سلوت بدا جلياً في مدرجات «أنفيلد» خلال الأشهر الماضية.

وأُطلقت صافرات استهجان قوية عند نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل الأسبوع الماضي أمام تشيلسي المتعثر 1-1، كما وُوجه قرار استبدال ريو نجوموها خلال اللقاء بانتقادات حادة وصيحات استهجان.

وقال سلوت «أعتقد أن العالم أصبح يتجه إلى أنه إذا لم يقدّم المدرب أو النادي أفضل موسم، فهناك دائماً نقاش. هذا يحدث في كل مكان في العالم، وليس في ليفربول فقط. هذه هي الحقيقة الجديدة في كرة القدم».

وأضاف «ليس من حقي أن أحكم على من يحكمون عليّ. لديهم كل الحق في إبداء آرائهم».

كما وعد سلوت بعد مباراة تشيلسي بتقديم «فريق مختلف في الموسم المقبل»، إذا سارت فترة الانتقالات بالشكل الذي يتوقعه، وأكد المدرب السابق لفينورد الهولندي أنه في صلب خطط النادي المتعلقة بملف الانتقالات والتحضير للموسم المقبل.

وقال سلوت: «نحن نعرف أين سنذهب في الجولة التحضيرية. تم وضع الخطط، والمحادثات مع النادي بشأن التعاقدات الجديدة مستمرة، وأنا مشارك في ذلك»، وارتبط اسم لاعب ليفربول السابق، الإسباني تشابي ألونسو بإمكانية الحلول مكان سلوت.

لكن تقارير هذا الأسبوع أشارت إلى أن المدرب السابق لباير ليفركوزن الألماني وريال مدريد الإسباني يقترب من تولي قيادة تشيلسي في الموسم المقبل، كما أكد سلوت أن النجم المصري محمد صلاح سيكون جاهزاً للمشاركة في مواجهة أستون فيلا، ولكن بدور محدود.