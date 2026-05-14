سلوت يتحدى جماهير ليفربول

لندن(د ب أ)

أكد الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، أن لديه كل الأسباب التي تجعله يعتقد في أنه مستمر على رأس القيادة الفنية للفريق في الموسم الجديد، رغم تزايد الاستياء بين الجماهير بعد موسم مخيب للآمال.

وعلى الرغم من فوزه بالدوري في عامه الأول مع الفريق، تعرض المدرب الهولندي لانتقادات متزايدة مع تعثر حملة الدفاع عن اللقب، حيث خسر الفريق 11 مباراة، ولا يزال بحاجة لتحقيق فوز على الأقل في آخر مباراتين لضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ومع ذلك، ورغم ردود الفعل السلبية لدى قطاع من المشجعين، لم تلمح إدارة النادي مطلقاً إلى أنها تفكر في استبدال سلوت هذا الصيف.

وقال المدرب: "لا أعتقد أنني اتخذ هذا القرار بمفردي، ولكن لدي كل الأسباب التي تدفعني للاعتقاد بأنني سأبقى مدرباً لليفربول الموسم المقبل".

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا": " أولاً، أنا مرتبط بعقد مع هذا النادي، وثانياً، بناءً على جميع المحادثات التي نجريها، هذا اعتقادي."

وقال أيضاً: " نلنا جميعاً نصيبنا من الانتقادات، وأعني بجميعاً اللاعبين والمدرب وغيرهم في النادي. هكذا تسير الأمور هذه الأيام إذا لم تفز بالدوري."