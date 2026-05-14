مليحة أول نادٍ متخصّص في رياضة الخماسي الحديث

14 مايو 2026 17:15

 
علي معالي (أبوظبي)
أكد محمد سلطان الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي مليحة أن النادي يواصل ترسيخ مكانته كأحد الأندية الداعمة للألعاب الفردية، من خلال الاهتمام برياضة الخماسي الحديث والعمل على تطوير المواهب الرياضية وصناعة الأبطال القادرين على المنافسة محلياً وخارجياً.
وأوضح الكتبي أن نادي مليحة يعد من أوائل الأندية، التي تخصّصت في رياضة الخماسي الحديث، مشيراً إلى أن توجه النادي جاء بعد دراسة لميول أبناء المنطقة واهتمامهم الكبير بالألعاب الفردية، وهو ما دفع الإدارة إلى تبني استراتيجية واضحة لدعم هذه الرياضات وتوفير البيئة المناسبة لها.
وأشار إلى أن النادي ركز على مجموعة من الألعاب الفردية التي يُمكن من خلالها الصعود لمنصات التتويج، ليس فقط على مستوى النادي، بل باسم الدولة أيضاً من خلال المشاركات الخارجية، وقال: «لدينا 7 ألعاب فردية هي السباحة، والقوس والسهم، والتايكواندو، وألعاب القوى، إلى جانب الدراجات والشطرنج، والخماسي الحديث»، مبيناً أن هذا التنوع يسهم في بناء رياضي متكامل يمتلك العديد من المهارات والقدرات التنافسية.
وأضاف: نادي مليحة نجح منذ مشاركاته الأولى في تحقيق نتائج إيجابية، حيث تمكّن عدد من اللاعبين من الظهور بصورة مميزة في البطولات المحلية والخارجية، وشاركوا في منافسات أقيمت في مصر والكويت وجنوب أفريقيا، الأمر الذي يعكس تطور مستوى اللاعبين والجهود الكبيرة المبذولة داخل النادي.
وأكد رئيس مجلس الإدارة أن منطقة مليحة تمتلك مقومات مناسبة لنجاح رياضة الخماسي الحديث، سواء من ناحية المنشآت الرياضية أو الدعم الإداري والفني، لافتاً إلى أن النادي يعمل بشكل مستمر على توفير كل الإمكانات التي تساعد اللاعبين على التطور وتحقيق الإنجازات.
وشدد الكتبي على أن إدارة النادي تضع ضمن أولوياتها صناعة بطل رياضي قادر على تمثيل الدولة بصورة مشرفة، موضحاً أن هناك إقبالاً متزايداً من الشباب على ممارسة الألعاب الفردية، وهو ما يعزّز من خطط النادي المستقبلية في توسيع قاعدة المشاركين واكتشاف المواهب.
وثمّن الكتبي الدعم الذي تحظى به الأندية من مجلس الشارقة الرياضي، إلى جانب التعاون المستمر مع الاتحادات الرياضية وبدعم من وزارة الرياضة، مؤكداً أن هذا التعاون يسهم في تحقيق الأهداف الرياضية وتطوير مستوى اللاعبين.
وختم محمد سلطان الكتبي بأن نادي مليحة سيواصل دعمه الكامل للألعاب الفردية والعمل على إعداد جيل رياضي متميز، داعياً أبناء المنطقة إلى الانضمام للنادي والاستفادة من البرامج الرياضية والتطويرية التي يقدمها.

جولة دي بي ورلد أفضل حدث عالمي في حفل صناعة الرياضة بالشرق الأوسط
87.9 مليون درهم صافي أرباح «أبوظبي الوطنية للتأمين» في الربع الأول
«أرادَ» توقّع مع «أبوظبي الأول» اتفاقية تسهيل تمويلي بقيمة 100 مليون دولار
«معرض عيد الأضحى 2026» ينطلق الأربعاء المقبل في «إكسبو الشارقة»
«سلاش داتا» و«أبوظبي الوطنية للتكافل» تتعاونان عبر منصتي «مُلم» و«وثيق»
