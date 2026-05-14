حملة «رهيب» في 2026 تبدأ بكأس يوركشاير



عصام السيد (أبوظبي)

يأمل المهر «رهيب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بإشراف روجر فاريان أن يكون كأس يوركشاير، الذي تبلغ جائزته 180 ألف جنيه إسترليني، والذي سيقام يوم غد الجمعة، بمثابة انطلاقة مثالية لحملة «رهيب» في عام 2026.

وفي سبتمبر الماضي، كاد ابن «فرانكل» أن يفوز بسباق كلاسيكي، لكنه خسر بفارق ضئيل في سباق سانت ليجر في دونكاستر، كما حقق «رهيب»، مركزاً متقدماً في سباق كوينز من الفئة الثانية في رويال أسكوت، ومن المحتمل أن يعود «رهيب» إلى رويال أسكوت الشهر المقبل، حيث إنه مسجل في كأس الذهب.

مع ذلك، من المقرر أن يخوض أول سباق له هذا الموسم مسافة تقارب الميل وستة فورلونج (2800 متر) في سباق من الفئة الثانية على مضمار كنافسمير.

ويمتطي الفارس راي داوسون الجواد «رهيب» الذي سيتنافس مع ستة خيول أخرى، ويضمّ السباق «أميلوك»، بطل سباق «كينج إدوارد السابع» العام الماضي، و«إبيك بوِت»، وصيف كأس «بودلز يوركشاير» قبل 12 شهراً.

وقال المدرب فاريان، المقيم في نيوماركت: «من الواضح أنه حصان مثير للاهتمام في معسكرنا هذا العام، لقد شهد موسماً متطوراً بشكل ملحوظ العام الماضي، وتُوّج بحصوله على المركز الثاني بفارق ضئيل عن سكاندينافيا في سباق سانت ليجر».

من جهة أخري افتتح «المنجد» لشادويل سجله في سباقات الفئة الأولى بفوزه بسباق مينستر ستيكس في يورك، ووصل «المنجد»، الذي يدربه ويليام هاجاس، والذي حقق فوزين في اليوم الأول من مهرجان دانتي، إلى سباق الفئة الثانية وهو في كامل لياقته بعد عودته من سباق نيوماركت، وقد استمتع بالعودة إلى يورك حيث حقق الفوز ثلاث مرات سابقاً.