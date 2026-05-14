صلاح يشارك أمام أستون فيلا



ليفربول (رويترز)

قال أرني سلوت مدرب ليفربول اليوم الخميس، إن المهاجم محمد صلاح قد يعود من الإصابة في مباراة الفريق القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة ​القدم ضد أستون فيلا، والتي ستقام غدا الجمعة.

ويغيب صلاح عن الملاعب منذ أن اضطر للخروج من الملعب خلال فوز ليفربول 3-1 على كريستال بالاس الشهر ⁠الماضي بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، مما أثار مخاوف من نهاية ​موسم، وبالتالي مسيرته في ملعب أنفيلد، حيث من المقرر أن ​يغادر اللاعب ‌المصري النادي في نهاية الموسم.

ولكن ليفربول أكد ⁠لاحقا ​أن الإصابة لم تكن خطيرة كما كان يخشى في البداية، وقال سلوت للصحفيين قبل رحلة الفريق إلى أستون فيلا «مو صلاح سيكون جاهزا غدا، لكن لعدة دقائق فقط. نأمل أن يتمكن من المشاركة».

وأضاف «عاد أليسون للمشاركة في ‌تدريبات الفريق مرة أخرى، وسنرى غدا ما إذا كان جاهزا ‌أم سيضطر إلى الانتظار أسبوعا آخر. وبالنسبة لفلوريان فيرتز أصيب بعدوى في المعدة ويتناول بعض المضادات الحيوية. وسنرى ما إذا كان جاهزا للعب غدا».

ويمكن ​لليفربول، الذي يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي ويتساوى في النقاط مع فيلا برصيد 59 نقطة، أن يضمن مكانا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل إذا فاز في ملعب فيلا بارك، لكن لا يوجد الكثير مما يمكن أن يتطلع إليه ‌مشجعو الفريق في الأسابيع الأخيرة من الموسم.