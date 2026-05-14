سلطان بن حمدان يشهد تحديات الإيذاع في «ختامي الوثبة»



أبوظبي (الاتحاد)

شهدت منافسات سن الإيذاع لهجن أبناء القبائل منافسة قوية، خلال المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2026»، وأقيمت، اليوم، أشواط الرموز لسن الإيذاع حلال الفترة المسائية، لمسافة 6 كيلومترات، بمشاركة نخبة من المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وبحضور معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن.

وانتزع شعار عيسى خميس بن روية الخييلي أول وموز ين الإيذاع، بعدما نجحت «أرياف» في خطف لقب الشوط الرئيس الأول، وأهدت مالكها كأس الإيذاع الأبكار المفتوح، بالإضافة الى الجائزة المالية وقدرها مليون ونصف المليون درهم.

وتفوقت «أرياف» في الشوط بعد منافسة مع «قعيدة» لمحمد علي حماد الشامسي، و«أبها» بشعار محمد سلطان مرخان الكتبي، حيث انهت الشوط في 8:54:49 دقيقة.

وحلق «الجوكر» بناموس الشوط الثاني، وأهدى مالكه سعيد جابر عبدالله بندقية الإيذاع الجعدان المفتوح، بعد أن قطع مسافة الشوط في 8:53:80 دقيقة، بعد منافسة قوية مع «منادي» لحمد علي المري، و«سيا» لعلي عبدالله المسافري.





وتوج شعار محمد سلطان مرخان الكتبي بكأس الإيذاع الأبكار المحليات في الشوط الرئيس الثالث، بعد فوز «هقوة» بالمركز الأول عن جدارة واستحقاق، حيث سجلت توقيتاً زمنياً قدره 8:55:01 دقيقة.

ونال شداد الجعدان المحليات في سن الإيذاع، القعود «مرموق» المملوك لعبيد سلطان بالرشيد، بعدما تألق بشكل لافت للنظر بعد منافسة مع «مغذي» لمحمد سلطان مرخان الكتبي، و«الجنرال» لحمد راشد غدير الكتبي، إذ نجح في قطع مسافة الشوط في زمن قدره 8:56:90 دقيقة.







