الخميس 14 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سلطان بن حمدان يشهد تحديات الإيذاع في «ختامي الوثبة»

سلطان بن حمدان يشهد تحديات الإيذاع في «ختامي الوثبة»
14 مايو 2026 19:30

 
أبوظبي (الاتحاد)
شهدت منافسات سن الإيذاع لهجن أبناء القبائل منافسة قوية، خلال المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2026»، وأقيمت، اليوم، أشواط الرموز لسن الإيذاع حلال الفترة المسائية، لمسافة 6 كيلومترات، بمشاركة نخبة من المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وبحضور معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن.
وانتزع شعار عيسى خميس بن روية الخييلي أول وموز ين الإيذاع، بعدما نجحت «أرياف» في خطف لقب الشوط الرئيس الأول، وأهدت مالكها كأس الإيذاع الأبكار المفتوح، بالإضافة الى الجائزة المالية وقدرها مليون ونصف المليون درهم. 
وتفوقت «أرياف» في الشوط بعد منافسة مع «قعيدة» لمحمد علي حماد الشامسي، و«أبها» بشعار محمد سلطان مرخان الكتبي، حيث انهت الشوط في 8:54:49 دقيقة. 
وحلق «الجوكر» بناموس الشوط الثاني، وأهدى مالكه سعيد جابر عبدالله بندقية الإيذاع الجعدان المفتوح، بعد أن قطع مسافة الشوط في 8:53:80 دقيقة، بعد منافسة قوية مع «منادي» لحمد علي المري، و«سيا» لعلي عبدالله المسافري. 


أخبار ذات صلة
«منحاف» تتصدر الأشواط الصباحية لتحديات الإيذاع في الوثبة
«زعفرانة» تُحيي حفل «صباحية الإيذاع» في «ختامي الوثبة»

وتوج شعار محمد سلطان مرخان الكتبي بكأس الإيذاع الأبكار المحليات في الشوط الرئيس الثالث، بعد فوز «هقوة» بالمركز الأول عن جدارة واستحقاق، حيث سجلت توقيتاً زمنياً قدره 8:55:01 دقيقة. 
ونال شداد الجعدان المحليات في سن الإيذاع، القعود «مرموق» المملوك لعبيد سلطان بالرشيد، بعدما تألق بشكل لافت للنظر بعد منافسة مع «مغذي» لمحمد سلطان مرخان الكتبي، و«الجنرال» لحمد راشد غدير الكتبي، إذ نجح في قطع مسافة الشوط في زمن قدره 8:56:90 دقيقة.

  •  

 

 


 

ختامي الوثبة
سباقات الهجن
الإيذاع
اتحاد الهجن
آخر الأخبار
«اللوفر أبوظبي».. هكذا يحتفي بـ «اليوم الدولي للأسر»
الترفيه
«اللوفر أبوظبي».. هكذا يحتفي بـ «اليوم الدولي للأسر»
اليوم 20:47
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تُدين بشدة الاعتداء الإرهابي على سفينة ترفع علم الهند قبالة سواحل عُمان
اليوم 20:41
«الخزافين الصغار» ينطلق في موسم جديد
الترفيه
«الخزافين الصغار» ينطلق في موسم جديد
اليوم 20:36
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تتضامن مع الهند وتعزّي في ضحايا العاصفة
اليوم 20:19
سيف بن زايد يترأس وفد الإمارات في الاجتماع الطارئ لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون في الرياض
علوم الدار
سيف بن زايد يترأس وفد الإمارات في الاجتماع الطارئ لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون في الرياض
اليوم 20:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©