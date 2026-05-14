سينر إلى نصف نهائي دورة روما برقم قياسي جديد



روما (أ ف ب)

بلغ الإيطالي يانيك سينر، المصنّف أول عالمياً، الدور نصف النهائي من دورة روما في التنس، بفوزه اليوم الخميس على الروسي أندري روبليف 6-2 و6-4، محققاً في طريقه رقماً قياسياً جديداً في عدد الانتصارات المتتالية في دورات ماسترز الألف نقطة.

ورفع الإيطالي رصيده إلى 32 انتصاراً توالياً في ماسترز الألف نقطة، متجاوزاً الرقم القياسي السابق الذي سجله الصربي نوفاك ديوكوفيتش عام 2011.

وكان روبليف أول لاعب مصنّف يواجهه سينر في نسخة هذا العام من دورة روما، ونجح في إنهاء اللقاء سريعاً ضد المصنّف 16 عالمياً و12 في الدور، وذلك أمام جمهور غفير ومتحمس في الملعب الرئيسي.

وفي نصف النهائي، من المرجح أن يلتقي سينر الروسي الآخر دانييل مدفيديف، المصنف سابعاً وبطل نسخة 2023 الذي يلتقي في وقت لاحق الخميس الإسباني مارتين لاندالوسي.

ولا يبدو أن أحداً باستطاعته الوقوف بوجه سينر في بداية هذا الموسم، لاسيما في ظل غياب غريمه الإسباني كارلوس ألكاراز الذي تغلّب على الإيطالي في نهائي روما العام الماضي، بسبب إصابة ستحرمه أيضاً من الدفاع عن لقبه في بطولة رولان جاروس الفرنسية.

وفرض سينر نفسه الأبرز ليصبح أول إيطالي يحرز لقب دورة روما منذ خمسة عقود، مع احتمال إضافة اللقب الكبير الوحيد الغائب عن خزائنه في بطولة رولان جاروس، ولم يظهر روبليف أي مقاومة تذكر وخسر إرساله في الشوط الأول من كل مجموعة، ما منح سينر أفضلية مريحة منذ البداية، كما ارتكب 28 خطأ مباشراً خلال 18 شوطاً.

في المقابل، أظهر سينر لمحات من أفضل مستوياته، وكان من بينها ضربة ساقطة رائعة ساعدته على كسر إرسال روبليف للمرة الرابعة والتقدم 4-1 في المجموعة الثانية، وهي أفضلية كانت أكبر من أن يتمكن منافسه من تعويضها.

وسيحاول سينر الذي بات في دورة مدريد أول لاعب يحرز خمسة ألقاب متتالية في دورات ماسترز الألف نقطة امتداداً من دورة باريس العام الماضي، أن يضيف اللقب الوحيد الذي لم يحرزه حتى الآن في دورات ماسترز الألف نقطة.

وبعد عام على خسارته النهائي أمام ألكاراز في عودته من إيقاف دام ثلاثة أشهر بسبب قضية منشطات، يمكن لسينر الآن أن يمنح بلاده لقبها الأول على أرضها منذ أدريانو باناتا عام 1976.

ووجد الإيطاليون بسينر وسائق الفورمولا-1 كيمي أنتونيلي أفضل تعويض عن فشل منتخب كرة القدم في التأهل إلى كأس العالم لمرة ثالثة توالياً.

