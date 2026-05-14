إغلاق باب التسجيل للمشاركة في بطولة المواهب للرماية بالشارقة



دبي (وام)

أعلنت لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، إغلاق باب التسجيل للمشاركة في النسخة الأولى من بطولة المواهب للرماية، والمقررة يومي السبت والأحد المقبلين بنادي الشارقة الرياضي، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرماية، وبدعم وزارة الرياضة.

وأوضحت اللجنة أنه تم تسجيل 120 رامياً ورامية من مختلف الجنسيات والمستويات الفنية، للفئات العمرية من 12 إلى 16 عاماً، في البندقية والمسدس الهوائي 10 أمتار لفئتي المبتدئين والمحترفين.

وأكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، أن الإقبال الكبير على البطولة يعكس نجاح رؤية الدولة في دعم الرياضات النوعية، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في الرياضة، بما ينعكس إيجاباً على تطوير عملية اكتشاف المواهب الرياضية في مختلف الألعاب الرياضية، لا سيما الرماية.

ووصف البطولة بأنها نموذج وطني ناجح للتكامل بين الجهات الرياضية والمؤسسات الداعمة في اكتشاف المواهب وصناعة الأبطال، وذلك بالعمل على توفير بيئة احترافية مستدامة تساعد الرياضيين على التطور الفني والذهني، وتفتح أمامهم الطريق نحو برامج التطوير طويلة المدى والمنتخبات الوطنية، بما ينسجم مع رؤية الدولة في الاستثمار بالمواهب الرياضية.

من جانبه، قال محمد سهيل النيادي، رئيس اتحاد الرماية، أن بطولة المواهب للرماية تمثل إحدى أهم المحطات الرئيسية ضمن مبادرة «رماة المستقبل» وبرنامج الإمارات لتطوير الرماية، موضحاً أن الإقبال الكبير الذي شهدته يرسخ نجاح مبادرة «رماة المستقبل»، في الوصول إلى فئات واسعة من الشباب المهتمين برياضة الرماية، ويؤكد أهمية استمرار العمل على تطوير برامج اكتشاف المواهب وفق رؤية علمية واحترافية متكاملة.

وأكد السعي من خلال برنامج الإمارات لتطوير الرماية إلى بناء منظومة متكاملة تبدأ من اكتشاف المواهب في عمر مبكر، مروراً بالتطوير الفني والتنافسي، وصولاً إلى إعداد أبطال للمنافسة، وتحقيق الإنجازات باسم دولة الإمارات في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.