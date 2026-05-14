أنشيلوتي يمدد عقده مدرباً لمنتخب البرازيل حتى 2030

ريو دي جانيرو (رويترز)
أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اليوم الخميس تمديد عقد مدرب المنتخب الأول كارلو أنشيلوتي حتى كأس العالم 2030، وتولى أنشيلوتي تدريب البرازيل في 2025 بعد مسيرة مهنية مذهلة مع الأندية حقق خلالها خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى ألقاب في جميع مسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا.
ويستعد لقيادة البرازيل في كأس العالم التي تنطلق الشهر المقبل في أميركا الشمالية.
وستفتقد البرازيل مجموعة من أبرز اللاعبين، منهم رودريجو وإيدر ميليتاو ثنائي ريال مدريد وإستيفاو جناح تشيلسي، بسبب الإصابة.
وتواجه البرازيل، التي تعد من المرشحين للفوز بكأس العالم إلى جانب الأرجنتين حاملة اللقب وإسبانيا بطلة أوروبا وفرنسا وإنجلترا، كلاً من المغرب وهايتي وأسكتلندا في المجموعة الثالثة.