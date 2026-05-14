أنشيلوتي يمدد عقده مدرباً لمنتخب البرازيل حتى 2030



ريو دي جانيرو (رويترز)

أعلن ​الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اليوم الخميس تمديد عقد مدرب المنتخب الأول ⁠كارلو أنشيلوتي حتى كأس العالم ​2030، وتولى أنشيلوتي تدريب البرازيل ‌في 2025 بعد مسيرة مهنية مذهلة مع الأندية حقق خلالها ​خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى ألقاب في جميع مسابقات الدوري الخمس الكبرى في ‌أوروبا.

ويستعد لقيادة البرازيل ​في كأس العالم التي تنطلق الشهر المقبل في أميركا الشمالية.

وستفتقد البرازيل مجموعة من ​أبرز اللاعبين، ‌منهم ⁠رودريجو ‌وإيدر ميليتاو ثنائي ‌ريال مدريد وإستيفاو جناح تشيلسي، بسبب الإصابة.

وتواجه ⁠البرازيل، التي تعد من ​المرشحين للفوز بكأس العالم إلى جانب الأرجنتين حاملة اللقب وإسبانيا بطلة أوروبا وفرنسا وإنجلترا، كلاً من المغرب وهايتي وأسكتلندا ​في المجموعة الثالثة.