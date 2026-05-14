«دبي لكرة السلة» يواجه بودوتشنوست في الدوري الأدرياتيكي 20 مايو



دبي (وام)

حددت رابطة الأدرياتيكي لكرة السلة «ABA League» يوم 20 مايو الجاري موعداً لأول مباراة لنادي دبي لكرة السلة أمام فريق بودوتشنوست فولي من الجبل الأسود، ضمن سلسلة الدور نصف النهائي، وذلك على ملعبه بصالة «كوكاكولا أرينا» في دبي.

وتأهل نادي دبي لكرة السلة إلى الدور نصف النهائي للموسم الثاني على التوالي، في ثاني مشاركاته بالبطولة، بعدما حسم سلسلة الدور ربع النهائي أمام فريق سبارتاك أوفيس شوز الصربي بنتيجة 2-0، إثر فوزه في المباراتين.

في المقابل، بلغ فريق بودوتشنوست فولي الدور ذاته بعد تفوقه على فريق كلوج نابوكا الروماني بنتيجة 2-1 في سلسلة الدور ربع النهائي، عقب فوزه في المباراة الثالثة الفاصلة.