الجزيرة بطلاً لكأس الإمارات تحت 15 سنة

توِّج فريق الجزيرة بطلاً لبطولة كأس الإمارات تحت 15 سنة بعد فوزه على فريق النصر (5-4) بالركلات الترجيحية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل من دون أهداف في نهائي البطولة الذي جرى مساء أمس على استاد طحنون بن محمد (2) في مدينة العين.

شهد المباراة ومراسم التتويج حمد أحمد المزروعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وقام بتسلم اللاعبين والجهاز الفني والإداري لفريق الجزيرة الميداليات الذهبية وكأس البطولة، كما تم تكريم اللاعبين والجهاز الفني والإداري لفريق النصر بالميداليات الفضية.

بدأ الجزيرة مشواره في البطولة من مرحلة دور المجموعات، الذي اختتمه في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة جمعها من 4 انتصارات متتالية على بني ياس (2-صفر) والمُدام (4-1) وكلباء (4-صفر) والجزيرة الحمراء (10- صفر)، فيما تعادل مع الوحدة دون أهداف، وعبر نصف النهائي بالفوز على حتا بنتيجة (3-صفر).