الجمعة 15 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مبابي ساخراً من أربيلوا: أصبحت المهاجم الرابع وعلي بذل الجهد لاستعادة مكاني!

مبابي ساخراً من أربيلوا: أصبحت المهاجم الرابع وعلي بذل الجهد لاستعادة مكاني!
15 مايو 2026 09:57

مدريد(رويترز)
قال كيليان مبابي قائد المنتخب الفرنسي، إنه أصبح الخيار الرابع في خط هجوم ريال مدريد، ​بعدما استبعده المدرب ألفارو أربيلوا من التشكيلة الأساسية في المباراة، التي فاز فيها الفريق 2-صفر على ريال أوبيدو أمس.
وغاب ⁠اللاعب الفرنسي عن مباراة يوم الأحد الماضي التي ​خسرها الفريق 2-صفر أمام برشلونة، كما تعرض لصيحات ​استهجان ‌من الجماهير عند عودته من ⁠إصابة ​في عضلات الفخذ الخلفية.
وشارك مبابي بديلاً في الدقيقة 68، بعدما فضل أربيلوا الدفع بكل من فينيسيوس جونيور وجونزالو جارسيا في الهجوم.
وقال مبابي للصحفيين ‌إن لياقته البدنية لا تمثل مشكلة. وأضاف "أنا لائق ‌تماماً. لم ألعب لأنني، بالنسبة للمدرب، المهاجم الرابع في الفريق بعد فرانكو ماستانتونو وفيني وجونزالو. "كنت مستعداً ​للعب أساسياً، لكن القرار يعود إليه ويجب دائماً احترامه. "لا توجد لدي أي مشكلة مع أربيلوا. يجب تقبل فلسفة المدرب، وعلي أن أبذل جهداً أكبر للمنافسة مع فيني وجونزالو وماستانتونو".
وتعرض ‌مبابي لانتقادات من الجماهير بسبب ​سفره إلى سردينيا خلال فترة تعافيه، رغم تأكيده أنه حصل على إذن من النادي. من جهته، قال أربيلوا إنه لم يكن من ​المنطقي الدفع بمبابي ‌أساسياً بعد ⁠غيابه عن ‌مباراة برشلونة، نافياً أن ‌يكون قد وصفه بالخيار الرابع. وقال المدرب الإسباني "تحدثت معه قبل المباراة، ولا أعلم ⁠كيف فهم كلامي. "بالنسبة لي، من الواضح أن لاعباً ​لم يكن قادراً قبل أربعة أيام حتى على الجلوس على مقاعد البدلاء (أمام برشلونة)، لا ينبغي أن يبدأ مباراة اليوم، خصوصاً أنها ليست مباراة نهائية أو مواجهة مصيرية". وأضاف أربيلوا أن مبابي سيبدأ ​مباراة ريال مدريد المقبلة أمام إشبيلية بعد ​غد الأحد.

أخبار ذات صلة
بيريز يحصّن رئاسة ريال مدريد بضمان بنكي!
ثلاثي برشلونة ينقل الإدارة مبكراً إلى «صيف الانفجار»
مبابي
ريال مدريد
برشلونة
فينسيوس جونيور
آخر الأخبار
«16/360» و«أبوظبي هيل».. خيارات استثنائية لجماهير «الفورمولا1»
الرياضة
«16/360» و«أبوظبي هيل».. خيارات استثنائية لجماهير «الفورمولا1»
اليوم 12:30
جوف تثأر لـ«سابالينكا» في الطريق إلى قمة روما
الرياضة
جوف تثأر لـ«سابالينكا» في الطريق إلى قمة روما
اليوم 12:23
"الخارجية" تعقد إحاطة رسمية للسفراء والمنظمات في إطار الاستعدادات لاستضافة "مؤتمر المياه 2026"
علوم الدار
"الخارجية" تعقد إحاطة رسمية للسفراء والمنظمات في إطار الاستعدادات لاستضافة "مؤتمر المياه 2026"
اليوم 12:08
بيريز يحصّن رئاسة ريال مدريد بضمان بنكي!
الرياضة
بيريز يحصّن رئاسة ريال مدريد بضمان بنكي!
اليوم 12:00
"الوطني الاتحادي": الإمارات تبنت نهجاً متكاملاً يضع تمكين المرأة ضمن الرؤية التنموية الشاملة
علوم الدار
"الوطني الاتحادي": الإمارات تبنت نهجاً متكاملاً يضع تمكين المرأة ضمن الرؤية التنموية الشاملة
اليوم 11:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©