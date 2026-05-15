تعرف على أول صفقة مليارية في كرة القدم وموعد إتمامها

معتز الشامي (أبوظبي)

تستعد كرة القدم لعبور حدود كانت تبدو حتى وقت قريب ضرباً من العبث، وحتى وإن بدت كذلك حتى الآن، فإنها قد تكون أقرب مما نتصور. ففي السنوات الأخيرة، أصبح سوق الانتقالات أكثر جنوناً عاماً بعد عام، حيث شهد النمو الاقتصادي المرتبط بالرياضة الأكثر شعبية في العالم قفزة هائلة، وأصبحت الأصول -أي اللاعبون في هذه الحالة- ترتفع قيمتها باستمرار كل عام.

حيث حذر تقرير اقتصادي، من أن عالم كرة القدم قد يشهد مستقبلاً صفقات انتقال تتجاوز قيمتها مليار يورو، في ظل الارتفاع الجنوني والمتواصل لأسعار اللاعبين خلال السنوات الأخيرة.

وتواصل الأندية زيادة إيراداتها بوتيرة تكاد تكون قياسية، بعدما استعادت أوضاعها المالية لما قبل جائحة كورونا، بل وتجاوز بعضها حاجز المليار يورو من الإيرادات السنوية. كما أن حقوق البث التلفزيوني، وعائدات المنتجات الرسمية، وكل ما يحيط بهذه الرياضة التي لا تزال تنمو عالميا، يدفع إلى الاعتقاد بأن الأسعار لن تتوقف عن الارتفاع.

ولتحليل هذا الوضع، أعد "بنك أوف أميركا" تقريراً بعنوان "اللعبة الجميلة: دليل بنك أوف أميركا لكأس العالم 2026"، ويشير التقرير إلى أن صفقة انتقال بقيمة مليار يورو قد تحدث في وقت أقرب بكثير ما كان متوقعاً، فمن خلال تحليل معدلات النمو خلال السنوات الأخيرة، يوضح التقرير أنه إذا استمر التضخم الحالي الذي تعيشه كرة القدم بنفس الوتيرة، فقد يتم دفع هذا المبلغ في لاعب واحد قبل عام 2031.

وكانت صفقة انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان قادماً من برشلونة مقابل 222 مليون يورو عام 2017، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، نقطة التحول الكبرى التي غيرت سوق الانتقالات بشكل جذري، حيث فتحت الباب أمام تضخم غير مسبوق في أسعار اللاعبين.

وبحسب التقرير، فإن قيمة الانتقالات ترتفع سنوياً بنسبة ضخمة تصل إلى 37%. ويتوقع "بنك أوف أميركا" مرحلة من "الإسراف" الكبير في سوق الانتقالات خلال السنوات المقبلة.

ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن حاجز المليار يورو ليس توقعاً حتمياً، بل هو مجرد تقدير مبني على الزيادة الحالية التي قد تتضاعف 5 مرات خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتستند هذه الفكرة إلى أن اللاعب النخبوي أصبح نادراً وعالمياً وأكثر قابلية لتحقيق الأرباح. فلم تعد الأندية تدفع الأموال فقط مقابل الأهداف أو التمريرات الحاسمة أو الأداء، بل أيضاً مقابل الجماهيرية، والعلامة التجارية، ومبيعات القمصان، والحقوق التجارية، والتأثير الرقمي، والقدرة على جذب الرعاة. وهكذا بدأ لاعب كرة القدم يشبه أصلا ماليا يتم شراؤه بسعر مرتفع على أمل أن يولد قيمة أكبر مستقبلا، بل وأن ترتفع قيمته مع الوقت. ومع ذلك، يبقى تحقيق عائد اقتصادي من صفقة بقيمة مليار يورو أمرا بالغ الصعوبة.

يجب التعامل بحذر مع هذه الأرقام. فلا يمكن القول إن "السوق ينمو بنسبة 37% سنوياً" باعتبارها قاعدة ثابتة ومستقرة. لكن ما تؤكده بيانات الاتحاد الدولي لكرة القدم الرسمية هو أن السوق يعيش طفرة تاريخية غير مسبوقة.

ففي عام 2025، سجل الإنفاق الدولي على الانتقالات رقماً قياسياً بلغ 13.11 مليار دولار، بزيادة تزيد عن 50% مقارنة بالعام السابق، وبنسبة 35.6% أعلى من الرقم القياسي السابق المسجل عام 2023. وهذه الأرقام تدعم نظرية "بنك أوف أميركا"، لكنها لا تضمن بالضرورة استمرار هذا الإيقاع حتى عام 2031.

ويوضح التقرير أن كل ذلك يستند إلى 3 عوامل رئيسية؛ أولاً، الأندية ذات القوة المالية الأكبر تتنافس على عدد محدود جداً من اللاعبين الاستثنائيين. وثانياً، أصبحت إيرادات كرة القدم أكثر تنوعا، وتشمل البث التلفزيوني، ومنصات البث الرقمي، وخدمات الضيافة، والرعاية، والجولات العالمية، والبيانات، والمجتمعات الجماهيرية العالمية. وثالثاً، تسهم البطولات الكبرى في مضاعفة قيمة النجوم. فكأس العالم 2026، الذي سيشهد مشاركة 48 منتخباً وإقامة 104 مباريات مع جماهيرية عالمية ضخمة متوقعة، سيكون واجهة غير مسبوقة للاعبين والأندية والعلامات التجارية، ويقدر "بنك أوف أميركا" أن البطولة قد تولد تأثيراً اقتصادياً يصل إلى 41 مليار دولار على الناتج المحلي الإجمالي العالمي.