«16/360» و«أبوظبي هيل».. خيارات استثنائية لجماهير «الفورمولا1»

أبوظبي (الاتحاد)

يعود موسم الفورمولا 1 وأجواء المنافسة تتصاعد من جديد، استعداداً للسباق الختامي المرتقب في ديسمبر على حلبة مرسى ياس. ومع تزايد الحماس لما قد يكون جولة حاسمة أخرى، يوسّع سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي خيارات التذاكر المتاحة، مع طرح فئات جديدة لنسخة عام 2026، مع إتاحة تجربة 16/360 الفاخرة للبيع وإطلاق تذكرة «أبوظبي هيل» الجديدة لثلاثة أيام بأسعار تبدأ من 995 درهماً. ويتم الإعلان عن مزيد من فئات التذاكر وخيارات الضيافة خلال الأسابيع المقبلة.

وتُضاف هذه الخيارات إلى مجموعة متنوعة من التذاكر التي تشمل الدخول إلى المناطق العامة والمدرجات وباقات الضيافة، لتمنح الجمهور تجارب ومواقع مشاهدة مختلفة لمتابعة ختام موسم سباق الفورمولا 1 في حلبة مرسى ياس. خلال الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر.

وتُعد تجربة 16/360 واحدة من أبرز تجارب الضيافة في عالم الفورمولا 1، بعدما ظهرت للمرة الأولى خلال نسخة 2025. وتوفّر هذه التجربة، التي تقع داخل الحلبة بالقرب من المنعطف 16، إطلالات بانورامية بزاوية 360 درجة ومشاهد مباشرة على الخط المستقيم الرئيسي والمنعطفات 6 و7 و15 و16، بالإضافة إلى خط النهاية.

كما تتيح هذه التجربة للضيوف التنقل بين التراسات المفتوحة والساحة المركزية والاستمتاع ببرامج منسّق الموسيقى وتجارب الضيافة وقوائم الطعام المتجددة طوال عطلة نهاية الأسبوع.

أما تذكرة «أبوظبي هيل» فتمنح الجمهور تجربة مرنة ضمن أجواء مفتوحة وإطلالات واسعة على الحلبة، مع إمكانية التنقل طوال أسبوع السباق.

وتشمل التذكرة الجديدة لثلاثة أيام، التي تبدأ أسعارها من 995 درهماً، حضور التجارب التأهيلية والسباق الختامي للموسم، إضافةً إلى الدخول إلى مناطق المشجعين وحفلات ما بعد السباق أيام الخميس والسبت والأحد.

وتشمل كل تذكرة حامليها مجموعة من المزايا والعروض الخاصة، فيما توفّر تذكرة الأيام الأربعة حامليها بأفضل قيمة بما في ذلك الدخول إلى تسع من أبرز الوجهات والمعالم في أبوظبي، إلى جانب حضور أربع ليالٍ من الحفلات الموسيقية الكبرى، بقيمة إجمالية تصل إلى 2,200 درهم من التجارب المجانية.

وتتيح التذاكر للجمهور زيارة أبرز الوجهات الترفيهية في جزيرة ياس، بما في ذلك «عالم فيراري أبوظبي» الذي يحتضن أسرع أفعوانية في العالم، إلى جانب «ياس ووتروورلد» و«سي وورلد» و«عالم وارنر براذرز». كما تشمل التذاكر إمكانية الدخول إلى خمس من أبرز الوجهات الثقافية في العاصمة، وهي متحف اللوفر أبوظبي ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي و«تيم لاب فينومينا أبوظبي» ومتحف زايد الوطني وقصر الوطن.

وتشكّل حفلات ما بعد السباق في الاتحاد بارك جزءاً أساسياً من أجواء عطلة نهاية الأسبوع كل عام، حيث يفتتح لويس كابالدي وزارا لارسون حفلات هذا العام مساء الخميس، على أن يتم الإعلان عن مزيد من الفنانين خلال الأسابيع المقبلة.

سجّلت نسخة عام 2025 من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 حضوراً جماهيرياً قياسياً بلغ 339,000 مشجع. وتتوفر تذاكر نسخة 2026 الآن للبيع لمختلف الفئات.