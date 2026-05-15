الجمعة 15 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
«الجودو» جاهز لافتتاح بطولة حصنتك يا وطن

15 مايو 2026 13:15

أبوظبي (الاتحاد)

تفتتح في العاشرة من صباح الغد بصالة اتحاد الجودو في بني ياس، بطولة حصنتك يا وطن المفتوحة للجودو، التي ينظمها الاتحاد في ختام موسمه الرياضي (2025- 2026)، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبمشاركة 310 لاعبين من 12 نادياً على مستوى الدولة على مدار يومين.
وتشهد البطولة المنافسة على 11 وزناً للأشبال تحت 15 عاماً، حيث تبدأ بوزن تحت 34 كجم وحتى فوق 81 كجم، بينما تقام منافسات الفتيات تحت 15 عاماً من 10 أوزان، بداية بوزن تحت 32 كجم وحتى فوق 70 كجم.
وبالنسبة للأشبال تحت 18 عاماً فتقام المنافسة على 8 أوزان، والتي تبدأ من وزن تحت 50 كجم، حتى فوق 90 كجم، فيما تقام منافسات الفتيات في 8 أوزان تبدأ من وزن تحت 40 كجم، وحتى فوق 70 كجم.
وتختتم اليوم إجراءات الميزان للمشاركين والمشاركات بنجاح، وسيكون الجهاز الفني للمنتخبات السنية للجودو حاضراً لرصد المواهب، حيث تنتظر تلك المنتخبات العديد من المشاركات الخارجية، تبدأ ببطولة كأس طشقند للناشئين للجودو التي يستضيفها اتحاد أوزبكستان بطشقند في يومي 28 و29 مايو الحالي، والتي يشارك فيها الاتحاد بعدد 5 لاعبين صاعدين في مختلف الأوزان وهم، مسعود المسماري (وزن تحت 55 كجم)، أنس اليماحي (تحت 60 كجم)، صقر العتيبي (تحت 66 كجم) حميد المازمي (تحت 73 كجم) ويوسف العواد (تحت 81 كجم) والذين تبدأ تدريباتهم عقب تلك البطولة الختامية.

