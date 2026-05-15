جوف تثأر لـ«سابالينكا» في الطريق إلى قمة روما

روما (رويترز)

تأهلت الأميركية كوكو جوف إلى نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس للمرة الثانية توالياً، بفوزها 6-4 و6-3 على ⁠الرومانية سورانا كريستيا، قبل أن تنضم إليها إيلينا سفيتولينا في ​المباراة النهائية بعد فوزها 6-4 و2-6 و6-2 على المصنفة الثالثة عالمياً إيجا شفيونتيك.

وبهذا ​الفوز، ‌وصلت جوف (22 عاماً) للنهائي في بطولات اتحاد لاعبات ⁠التنس ​المحترفات من فئة 1000 نقطة للمرة الثانية تواليا، بعد أن حلت وصيفه لأرينا سبالينكا في ميامي في مارس آذار الماضي.

وواجهت جوف، المصنفة الرابعة عالمياً، صعوبة في البداية وتأخرت 4-2، لكنها رفعت مستواها وسيطرت على المباراة ‌بفوزها بأربعة أشواط متتالية لتحسم المجموعة الأولى.

وفي المجموعة الثانية، توقفت المباراة ‌لفترة وجيزة لتقديم المساعدة لأحد المتفرجين الذي احتاج إلى رعاية طبية، لكن جوف حافظت على تركيزها.

ونجحت في كسر إرسال كريستيا مرتين، لكن الأخيرة عادت في ​كل مرة. ومع ذلك، حققت جوف كسرا حاسما في الشوط الثامن وحافظت على إرسالها لتحسم الفوز بعد أقل من ساعة واحدة بقليل من المنافسة.

وكانت مباريات جوف الثلاثة السابقة في طريقها لقبل النهائي امتدت لثلاث مجموعات، بما في ذلك فوزها بصعوبة على مواطنتها إيفا يوفيتش.

وتودع كريستيا، التي ‌تخطط للاعتزال هذا العام، البطولة بعد ​أن حققت مفاجأة كبرى بتغلبها على سبالينكا، المصنفة الأولى عالمياً، في الدور الثالث يوم السبت.

وبهذا تحقق جوف انتصارها الثالث على كريستيا (36 عاماً) هذا العام، بعد فوزين سابقين في ميامي ومدريد.

وقالت جوف في مقابلة "أعتقد أنني ​تعلمت المزيد من كل مباراة. هذه ‌هي ⁠المباريات التي تتخطاها ‌بصعوبة... أنا ممتنة حقاً لوصولي إلى النهائي". وستسعى ‌جوف، التي خسرت نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة أمام جاسمين باوليني العام الماضي، إلى الذهاب خطوة أبعد هذا العام ⁠عندما تواجه سفيتولينا، بطلة روما مرتين، والتي توجت باللقب آخر مرة في ​2018.

وقالت سفيتولينا "بعد سنوات عديدة، أنا سعيدة بالوصول إلى النهائي مرة أخرى".

وحققت شفيونتيك 28 نقطة فوز مباشر، متفوقة بفارق ثماني نقاط على سفيتولينا، غير أن أداءها تأثر بارتكابها 50 خطأً سهلاً، في حين حافظت الأوكرانية على هدوئها لتفرض سيطرتها على المجموعة الحاسمة.

وتضمنت مسيرة المصنفة السابعة إلى النهائي ​فوزاً مثيراً في دور الثمانية على المصنفة الثانية إيلينا ريباكينا.