الجمعة 15 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جوف تثأر لـ«سابالينكا» في الطريق إلى قمة روما

جوف تثأر لـ«سابالينكا» في الطريق إلى قمة روما
15 مايو 2026 12:23

روما (رويترز)
تأهلت الأميركية كوكو جوف إلى نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس للمرة الثانية توالياً، بفوزها 6-4 و6-3 على ⁠الرومانية سورانا كريستيا، قبل أن تنضم إليها إيلينا سفيتولينا في ​المباراة النهائية بعد فوزها 6-4 و2-6 و6-2 على المصنفة الثالثة عالمياً إيجا شفيونتيك.
وبهذا ​الفوز، ‌وصلت جوف (22 عاماً) للنهائي في بطولات اتحاد لاعبات ⁠التنس ​المحترفات من فئة 1000 نقطة للمرة الثانية تواليا، بعد أن حلت وصيفه لأرينا سبالينكا في ميامي في مارس آذار الماضي.
وواجهت جوف، المصنفة الرابعة عالمياً، صعوبة في البداية وتأخرت 4-2، لكنها رفعت مستواها وسيطرت على المباراة ‌بفوزها بأربعة أشواط متتالية لتحسم المجموعة الأولى.
وفي المجموعة الثانية، توقفت المباراة ‌لفترة وجيزة لتقديم المساعدة لأحد المتفرجين الذي احتاج إلى رعاية طبية، لكن جوف حافظت على تركيزها.
ونجحت في كسر إرسال كريستيا مرتين، لكن الأخيرة عادت في ​كل مرة. ومع ذلك، حققت جوف كسرا حاسما في الشوط الثامن وحافظت على إرسالها لتحسم الفوز بعد أقل من ساعة واحدة بقليل من المنافسة.
وكانت مباريات جوف الثلاثة السابقة في طريقها لقبل النهائي امتدت لثلاث مجموعات، بما في ذلك فوزها بصعوبة على مواطنتها إيفا يوفيتش.
وتودع كريستيا، التي ‌تخطط للاعتزال هذا العام، البطولة بعد ​أن حققت مفاجأة كبرى بتغلبها على سبالينكا، المصنفة الأولى عالمياً، في الدور الثالث يوم السبت.
وبهذا تحقق جوف انتصارها الثالث على كريستيا (36 عاماً) هذا العام، بعد فوزين سابقين في ميامي ومدريد.
وقالت جوف في مقابلة "أعتقد أنني ​تعلمت المزيد من كل مباراة. هذه ‌هي ⁠المباريات التي تتخطاها ‌بصعوبة... أنا ممتنة حقاً لوصولي إلى النهائي". وستسعى ‌جوف، التي خسرت نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة أمام جاسمين باوليني العام الماضي، إلى الذهاب خطوة أبعد هذا العام ⁠عندما تواجه سفيتولينا، بطلة روما مرتين، والتي توجت باللقب آخر مرة في ​2018.
وقالت سفيتولينا "بعد سنوات عديدة، أنا سعيدة بالوصول إلى النهائي مرة أخرى".
وحققت شفيونتيك 28 نقطة فوز مباشر، متفوقة بفارق ثماني نقاط على سفيتولينا، غير أن أداءها تأثر بارتكابها 50 خطأً سهلاً، في حين حافظت الأوكرانية على هدوئها لتفرض سيطرتها على المجموعة الحاسمة.
وتضمنت مسيرة المصنفة السابعة إلى النهائي ​فوزاً مثيراً في دور الثمانية على المصنفة الثانية إيلينا ريباكينا. 

أخبار ذات صلة
«العجوزة» كريستيا تهدد سبالينكا!
سابالينكا مستعدة لمقاطعة بطولات الجراند سلام: «نحن من نصنع العرض»
كوكو جوف
أرينا سابالينكا
آخر الأخبار
«16/360» و«أبوظبي هيل».. خيارات استثنائية لجماهير «الفورمولا1»
الرياضة
«16/360» و«أبوظبي هيل».. خيارات استثنائية لجماهير «الفورمولا1»
اليوم 12:30
جوف تثأر لـ«سابالينكا» في الطريق إلى قمة روما
الرياضة
جوف تثأر لـ«سابالينكا» في الطريق إلى قمة روما
اليوم 12:23
"الخارجية" تعقد إحاطة رسمية للسفراء والمنظمات في إطار الاستعدادات لاستضافة "مؤتمر المياه 2026"
علوم الدار
"الخارجية" تعقد إحاطة رسمية للسفراء والمنظمات في إطار الاستعدادات لاستضافة "مؤتمر المياه 2026"
اليوم 12:08
بيريز يحصّن رئاسة ريال مدريد بضمان بنكي!
الرياضة
بيريز يحصّن رئاسة ريال مدريد بضمان بنكي!
اليوم 12:00
"الوطني الاتحادي": الإمارات تبنت نهجاً متكاملاً يضع تمكين المرأة ضمن الرؤية التنموية الشاملة
علوم الدار
"الوطني الاتحادي": الإمارات تبنت نهجاً متكاملاً يضع تمكين المرأة ضمن الرؤية التنموية الشاملة
اليوم 11:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©