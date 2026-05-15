الجمعة 15 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
قصر بودروم يكشف عن وجهة محمد صلاح الجديدة

15 مايو 2026 14:49

أبوظبي (الاتحاد)
طلب النجم المصري محمد صلاح من الجهاز الفني للمنتخب المصري، الحصول على راحة لعدة أيام بعد انتهاء مبارياته فريقه بالدوري الإنجليزي، وقبل الانتظام في معسكر منتخب الفراعنة الذي يستعد لكأس العالم، حيث يدرس اللاعب السفر إلى تركيا لقضاء إجازة سريعة، في منزله بمدينة بودروم التركية، علي أن ينال الفرصة لدارسة العرض التركي المقدم من نادي فناربخشة، والذي يتضمن انتقاله لمدة 3 سنوات براتب يبلغ 52 مليون أسترليني بواقع 17.3 مليون جنيه إسترليني سنوياً مع إغرائه بشارة قيادة الفريق.
وكان صلاح قد أبدى اهتمامه بالعيش في المدينة الساحلية التركية التي زارها بدعوة من جانب صديقه البريطاني أحمد كاراكول والذي نجح بإقناعه في الاستثمار العقاري هناك.
ويريد النادي التركي بناء المشروع الرياضي بالكامل حول صلاح لإعادة الفوز بالدوري التركي ،بعد سنوات طويلة من الغياب في ظل سيطرة نادي جلطة سراي على اللقب في السنوات الأربع الأخيرة، بينما كانت المرة الأخيرة التي فاز فيها نادي فناربخشة بلقب الدوري موسم 2013-2014.
وأكدت التقارير أن ممثلي النادي عقدوا أكثر من اجتماع مع وكيل صلاح الكولومبي رامي عباس لإقناعه بمشروع النادي القائم علي صلاح، في ظل ما يمتلكه من خبرات في الدوري الإنجليزي تسهل على الفريق بناء مشروعه، خصوصاً مع توقعات بزيادة القيمة التسويقية للنادي، في ظل الشعبية الطاغية التي يتمتع بها اللاعب في تركيا وهو ما لمسه بنفسه في زياراته الأخيرة، بعدما اشترى قصراً في مدينة بودروم الساحلية، فضلاً عن رغبته في استكمال دراسة نجلتيه مكة وكيان في الأجواء التركية الإسلامية.
ويعتبر عرض النادي التركي حالياً من أكثر العروض جدية، لكن ما يخيف اللاعب ويعتبره العائق الأكبر هو القوة المفرطة لنادي جلطة سراي المنافس، والذي يضم عدداً من الأسماء البارزة، أبرزهم فيكتور أوسيمين وجوندوجان وليروى ساني ومارورو إيكاردي، الأمر الذي دفع صلاح لطلب ضمانات حول قدرة النادي على عقد المزيد من الصفقات، التي تزيد من قوة الفريق وتضمن له المنافسة أوروبياً وليس علي المستوى المحلي التركي.
ويعد عرض فناربخشة واحداً ضمن عدة عروض تلقاها اللاعب ولكنها لم ترتق لنفس جدية العرض التركى، ومنها عروض للعب بالدوري الأميركي، وعرض من أتلتيكو مدريد، إضافة إلى العروض السعودية التي تجددت من جانب الهلال والاتحاد.

