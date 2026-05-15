«ختامي الوثبة».. «ثروة» و«معزز» يخطفان الأنظار بمنافسات الثنايا

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت الفترة الصباحية باليوم الخامس للمهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2026»، منافسات قوية في الفترة الصباحية التي شهدت إقامة 18 شوطاً، خُصصت للثنايا لهجن الجماعة لمسافة 8 كيلومترات، وكانت الأشواط الأربعة الأولى مخصّصة لرموز الإنتاج.

وحلّقت «ثروة» لمالكها محمد سلطان مطر بن مرخان الكتبي، بناموس وأول رموز الثنايا لهجن أبناء القبائل، بعدما انتزعت كأس الثنايا الأبكار المحليات إنتاج في شوط قوي ومثير، وأهدت مالكها الجائزة المالية وقدرها مليون درهم، حيث نجحت في السيطرة على السباق، وسجلت توقيتاً زمنياً قدره 12:30:45 دقيقة.

وأهدى «معزز» لمالكه حمد علي بالرشيد الكتبي، ثاني الرموز، بعدما حصد بندقية الجعدان في الشوط الرئيسي الثاني للثنايا الجعدان المحليات إنتاج، إضافة إلى الجائزة المالية البالغة 800 ألف درهم، بعد نجاحه في قطع مسافة الشوط بزمن بلغ 12:31:87 دقيقة.

وشهد الشوط الثالث فوز «السايحة» لنفس الشعار الفائز في الشوط السابق، بناموس، لتنال كأس الثنايا إنتاج لفئة المهجنات، إلى جانب الجائزة المالية وقدرها مليون درهم، إذ تفوقت «السايحة» وخطفت المركز الأول عن جدارة واستحقاق، مسجلة زمناً قدره 12:25:49 دقيقة.

وخطف «مبعد»، المملوك لسعيد منانه بن غدير الكتبي، شداد الجعدان في الشوط الرابع المخصص للثنايا المهجنات إنتاج، وحصل على الجائزة المالية وقدرها 800 ألف درهم، بعدما سجل التوقيت الأفضل بزمن بلغ 12:22:93 دقيقة.

وفي الشوط الخامس، طارت «نابلس» لمالكها ناصر عبدالله بن أحمد المسند، بناموس الشوط المخصّص للأبكار المحليات، بعدما سجلت توقيتاً قدره 12:35:72 دقيقة، بينما استطاعت «شديدة» لسيف محمد بن زايد المطوع الخيارين، الفوز بالشوط السادس المخصّص للأبكار المهجنات، ووصلت إلى خط النهاية بزمن بلغ 12:29:19 دقيقة.

ونال «الحذر» لأحمد علي بن مبارك الراشدي، صدارة الشوط السابع المخصص للجعدان المحليات، بتوقيت قدره 12:41:84 دقيقة، فيما حازت «شدية» لسيف محمد بن زايد المطوع الخيارين، المركز الأول في الشوط الثامن بزمن بلغ 12:29:19 دقيقة، وقبض «ملبش» لحمد محمد بن سالم الوهيبي، على ناموس الشوط التاسع المخصّص للجعدان المهجنات، بعدما سجل توقيتاً قدره 12:35:36 دقيقة.

وأسفرت الأشواط من العاشر وحتى الثامن عشر عن فوز كل من: «سمانة» لناصر عبدالله بن أحمد المسند، و«النابغة» لسعادة فرج علي بن حمودة الظاهري، و«مرحب» لخليفة سليمان بالرشيد السويدي، و«نجد» لسعيد راشد بن سعيد المري، و«داهية» لمحمد فرج علي بن حمودة الظاهري، و«شواهين» لسعيد منانه بن غدير الكتبي، و«هملولة» لنايل راشد بن سيف النايلي الشامسي، و«نجود» و«سلهودة» لسعيد منانه بن غدير الكتبي، و«الشبابية» لهزيم إبراهيم بن سيف المسافري.