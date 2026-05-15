9 ميداليات جديدة.. الإمارات تعزّز الحصيلة الإجمالية في «الألعاب الخليجية»

دبي (الاتحاد)

عزّزت بعثة الإمارات حصتها من الميداليات في منافسات دورة الألعاب الخليجية الرابعة «الدوحة 2026»، والمقامة خلال الفترة من 11 إلى 22 مايو الجاري، بحصد 9 ميداليات جديدة ليرتفع إجمالي عدد الميداليات إلى 20 ميدالية ملونة، بواقع 3 ذهبيات، و4 فضيات، و13 ميدالية برونزية مع نهاية اليوم الثالث من برنامج المسابقات.

وجاءت الميداليات التسع الجديدة في ألعاب القوى والملاكمة والمبارزة والبلياردو، بعد أن نجح منتخبنا الوطني للملاكمة في حصد 4 ميداليات متنوعة، حيث أحرز خالد الكردي الميدالية الفضية في وزن 80 كجم، فيما حقق كل من محمد الجنيبي برونزية وزن 60 كجم، وعبدالله الشحي برونزية وزن 76 كجم، وسلطان قاسم برونزية وزن 55 كجم، في إنجاز يعكس التطور المتواصل للملاكمة الإماراتية وحضورها القوي في المنافسات الخليجية.

كما واصل منتخب ألعاب القوى تألقه بتحقيق إنجازات رقمية جديدة، حيث أحرزت فاطمة الحوسني الميدالية الذهبية في مسابقة رمي القرص للسيدات بعد تسجيلها 48.37 متر، محققة رقماً جديداً للدولة لفئة السيدات، فيما نالت سلمى المري الميدالية البرونزية بعدما سجلت 44.08 متر، لتحطم الرقم السابق للدولة لفئة الشابات.

وفي المبارزة، واصلت لاعبات منتخبنا الوطني حضورهن المميز، بعدما حققت الهيام البلوشي الميدالية الفضية في منافسات سلاح الفلوريه، فيما أحرزت زينب موسى الميدالية البرونزية في المنافسات ذاتها، تأكيداً على تطور المبارزة الإماراتية وقدرتها على المنافسة في المحافل الخليجية.

كما أضاف منتخبنا الوطني للبلياردو ميدالية برونزية جديدة عبر منافسات الزوجي، ليواصل أبطال الإمارات تعزيز رصيد الدولة من الميداليات في المحفل الخليجي.

وكان منتخبنا الوطني للتايكواندو قد حقق 5 ميداليات ملونة بواقع ذهبيتين وفضية وميداليتين برونزيتين، ليؤكد حضوره القوي على المستوى الخليجي.

وأكد لاعب منتخبنا الوطني للتايكواندو عبدالعزيز المهيري، المتوج بالميدالية الذهبية في منافسات وزن تحت 68 كجم، أن الدعم الكبير الذي يحظى به اللاعبون كان أحد أبرز أسباب تحقيق الإنجاز.

وقال المهيري: «أتقدم بالشكر والتقدير إلى إدارة المنتخب وإلى اللجنة الأولمبية الإماراتية على دعمهم الكبير وثقتهم المستمرة، والتي كانت سبباً في تحقيق المركز الأول».

وأضاف: «هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق إلا بفضل العمل الجماعي والتشجيع والاهتمام الذي وجدته من الجميع، وأهدي هذا الفوز لوطني ولكل من ساندني في رحلتي الرياضية».

كما أعربت لاعبة منتخبنا الوطني للتايكواندو مها ربيع، الحاصلة على الميدالية الفضية في منافسات وزن تحت 57 كجم، عن سعادتها بتحقيق الميدالية الفضية وتمثيل الإمارات بصورة مشرفة في دورة الألعاب الخليجية الرابعة – الدوحة 2026.

وقالت مها ربيع: «سعيدة بتحقيقي الميدالية الفضية وتمثيل الإمارات بأفضل صورة، المنافسة كانت قوية، وأشكر الجهاز الفني والإداري والطبي، وكل من دعمني، والشكر الخاص للمدربة سناء على دعمها وتشجيعها المستمر».