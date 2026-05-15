إسبانيا تتصدر الحراس الأغلى بـ282 مليون يورو

معتز الشامي (أبوظبي)

يُعد مركز حارس المرمى بلا شك واحداً من أصعب المراكز في كرة القدم، حيث تختلف متطلباته بشكل كبير عن متطلبات لاعبي المراكز الأخرى داخل الملعب.

ورغم أن حراس المرمى لا يحظون عادة بنفس القدر من الشهرة أو الإشادة التي يحصل عليها المهاجمون، فإنهم يظلون دائماً تحت الأضواء، كما أن أخطاءهم تتعرض لانتقادات شديدة، لأنها غالباً ما تؤدي بشكل مباشر إلى استقبال الأهداف.

وقد ازدادت المتطلبات المفروضة على حراس المرمى بشكل كبير خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث أصبح من الضروري أن يتمتع الحارس المتميز بقدرات ممتازة في اللعب بالقدم أيضاً. ففي أثناء الاستحواذ، يطلب من الحراس بدء الهجمات وبناء اللعب من الخلف، ويعتبر إديرسون نجم مانشستر سيتي السابق، المثال الذي يحتذى به بالنسبة للحراس الصاعدين.

ويُعد جيانلويجي دوناروما حالياً أغلى حارس مرمى في العالم، حيث تبلغ قيمته السوقية 45 مليون يورو، فما هي الدولة التي تمتلك أعلى قيمة سوقية إجمالية لحراس المرمى في العالم.

وتمتلك إسبانيا أغلى مجموعة من حراس المرمى، حيث تضم 367 حارساً بقيمة إجمالية تبلغ 282 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت»، ولعل هذا ليس مفاجئاً بالنظر إلى وفرة الخيارات المميزة المتاحة للمدرب لويس دي لا فوينتي، حيث يتواجد خوان جارسيا حارس برشلونة، وديفيد رايا حارس أرسنال ضمن قائمة أغلى 10 حراس مرمى في العالم. ومع ذلك، يبقى أوناي سيمون الخيار الأول لدى لا فوينتي في المنتخب الوطني، وهو قرار أثار استغراباً واسعاً.

ويُعد دوناروما عاملاً رئيسياً في احتلال إيطاليا المركز الثاني، كما أنها تمتلك أكبر عدد من حراس المرمى (534)، ويعود ذلك أساساً إلى العدد الكبير من لاعبي الدرجات الأدنى في إيطاليا الذين يتمتعون بتقييمات عالية.

كما يفسّر وفرة اللاعبين احتلال ألمانيا المركز الثالث، حيث لا يوجد لديها حالياً أي لاعب ضمن قائمة العشرين حارس مرمى الأكثر قيمة، وتُعد البرازيل والأرجنتين الدولتين الوحيدتين من خارج أوروبا ضمن قائمة العشرة الأوائل، بينما تمثل اليابان آسيا، والمكسيك أميركا الشمالية.